Тимошенко спросит у народа о форме правления в стране

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко намерена в случае победы на президентских выборах поставить вопрос о форме правления в стране.

Отвечая на вопрос журналиста об изменениях 2004 г. в Конституции, согласно которым были урезаны права Президента, которые Тимошенко, вероятно, захочет вернуть в случае победы на президентских выборах, - она подчеркнула, что для Украины приемлема и президентская, как в России, Франции, США, и парламентская с сильным премьером, как в Германии и Италии, форма правления, но неприемлемо смешение, порождающее хаос во власти.

"Главное, чтобы больше не было каши", - сказала она в эфире программы "Шустер live".

"Первое, что я сделаю, - я обращусь к обществу с единственным вопросом: что людям ближе ментально, что им более понятно - президентская форма или парламентская... И если люди хотят президентскую форму правления, то надо по классическим моделям принимать такую конституцию, если парламентскую - значит, тогда парламент обязан принять парламентскую модель", - цитирует РИА "Новости".

По словам премьер-министра, социологические опросы показывают, что украинцы больше склонны к президентской форме правления, однако и парламентскую Тимошенко поддержит, если такую форму правления выберет народ.

"Первое - определиться, какой должна быть страна. И я думаю, что люди, скорее всего, как я чувствую по социологическим опросам, выберут президентскую форму правления. Если выберут президентскую, значит нужно взять мировой опыт, ничего не придумывать, и мировой опыт воплотить в Украине", - сказала Тимошенко.