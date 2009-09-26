России не удастся защитить преступления советской власти

Маршалок Сейма Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ считает тщетными попытки российских политиков, историков и журналистов защитить преступления советской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.КОМОРОВСКИЙ заявил, комментируя заявления российского МИД, депутатов Госдумы и публикации в российских изданиях по поводу принятого Сеймом заявления о нападении советских войск на Польшу 17 сентября 1939 года.

«Это выглядит так, как бы немцы хотели защищать, но, к счастью, не хотят, гитлеровское прошлое», - сказал он.

Б.КОМОРОВСКИЙ считает, что оправдать преступления сталинского режима, среди которых расстрел тысяч польских пленных офицеров весной 1940 года в Катыни, нельзя.

«Россия не может разобраться с собственной историей», - убежден маршалок Сейма Польши.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ выразил мнение, что агрессивная историческая политика РФ творится подконтрольными журналистами и третьеразрядными историками и рассчитана на граждан России.

Он отметил, что поляки планируют вести диалог с россиянами, подчеркнув, что в следующем году исполнится 70 лет со времени совершения катыньского преступления, и Польша хотела бы добиться проведения встречи глав обоих правительств и принятия совместного заявления по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Сейм Польши единодушно одобрил специальное заявление в связи с 70-ой годовщиной нападения Советского Союза на поляков 17 сентября 1939 года, в котором осудил эту агрессию.

В заявлении Польша названа «жертвой двух тоталитаризмов: нацизма и коммунизма», а расстрел польских офицеров советской НКВД весной 1940 года - «военным преступлением с признаками геноцида».

Польские депутаты призвали «к польско-русскому единению на основе исторической правды» и отказу от умалчивания или фальсификации исторических фактов.

До принятия проект этого заявления вызвал в Польше бурные дискуссии среди политиков, которые почти три недели не могли достичь компромисса по формулировкам в документе.

23 сентября первый заместитель председателя Госдумы РФ Олег МОРОЗОВ заявил, что резолюция сейма Польши по 1939 году «основана на лжи».

24 сентября МИД России заявил, что резолюция Сейма Польши по событиям 17 сентября 1939 года наносит вред отношениям с Россией.