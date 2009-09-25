ГПУ не нашла незаконных поставок украинского оружия в Грузию

Генеральная прокуратура Украины опровергает информацию некоторых средств массовой информации о якобы ряде выявленных в работе государственной компании «Укрспецэкспорт» грубых нарушений в связи с продажей Грузии оружия и военной техники.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлению пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

В документе отмечается, что в последнее время в средствах массовой информации раздаются сообщения о пребывании украинских военнослужащих в прошлом году на территории Грузии во время грузино-осетинского вооруженного конфликта, приводятся фамилии людей, которые якобы подтвердили свое участие в этих событиях и предоставили соответствующие письменные объяснения, а также что существует десять постановлений о возбуждении уголовных дел, которые ожидают подпись.

Кроме того, обнародуется информация (которая уже неоднократно опровергалась) о незаконных поставках оружия и военной техники в Республику Грузия и проведении в связи с этим проверки в ГК «Укрспецэкспорт», которой якобы установлен ряд грубых нарушений.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины уполномочена в очередной раз заявить, что опубликованная в СМИ информация не отвечает действительности.

Проведенными органами военной прокуратуры проверками установлено, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины участия в вооруженном конфликте не принимали, вооружений и военной техники ВСУ на территории этого государства не было, военная помощь грузинской стороне не предоставлялась.

Однако следует отметить, что в период 2006-2008 годов международные передачи из Украины в Республику Грузия товаров военного назначения, которые подлежат экспортному контролю, осуществлялись по предварительно заключенным внешнеэкономическим контрактам в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и международных договоров. По этому факту Службой безопасности Украины отказано в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю - УНИАН) Уголовного кодекса Украины на основании п.1 ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Украины, с чем согласилась Генеральная прокуратура.

Относительно проверки деятельности ГК «Укрспецэкспорт» и ее дочерних предприятий, то в настоящее время она действительно проводится, но это связано с проверкой частной фирмы. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, Генпрокуратура официально заявляет об отсутствии десяти постановлений о возбуждении уголовных дел по этому поводу.

Ведомство обращается к представителям средств массовой информации с просьбой не распространять недостоверных сообщений и воздерживаться от подобных комментариев.