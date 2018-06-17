Александр Моцик: 2009 год будет знаковым в украинско-польских отношениях

Позитив в диалоге Польши и России мы не трактуем как негатив польско-украинского партнерства... Отмена сбора за польские визы была бы хорошим сигналом для безвизового диалога с ЕС... Интервью

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша ответил на вопросы УНИАН.

Пан посол, этим летом МИД Украины заявил, что обратился в польский МИД с просьбой о выдаче национальных виз бесплатно. Была ли какая-то реакция со стороны Польши? 19 июня во время украинско-польских политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел польским коллегам был передан проект двустороннего соглашения об отмене визового сбора за выдачу гражданам Украины долгосрочных национальных виз. На сегодня этот проект находится на рассмотрении министерств и ведомств Польши.

Этот вопрос станет также предметом переговоров во время ближайшего визита в Варшаву и.о. министра иностранных дел Украины Владимира Хандогия и на очередном заседании постоянной украинско-польской конференции по вопросам европейской интеграции.

Лично я убежден, что отмена сбора за оформление национальных виз для украинцев именно Польшей – нашим добрым другом и стратегическим партнером – была бы прекрасным сигналом для безвизового диалога Украины с ЕС.

Какова динамика в выдаче польских виз украинцам?

Посольство Украины, конечно, такой статистики не ведет. Это компетенция посольства и консульств Польши в Украине. Однако мы активно сотрудничаем с соответствующими госорганами Польши. Сегодня констатируем существенное увеличение по сравнению с прошлым годом количества виз, выданных польскими консульствами.

Наши переговоры с польскими коллегами также подтверждают значительное уменьшение отказов гражданам Украины.

Есть ли проблемы в реализации соглашения о так называемом малом пограничном движении? Соглашение о правилах местного пограничного движения, которое было подписано в Киеве премьер-министрами обеих стран 28 марта 2008 года, вступило в действие 1 июля 2009 года. Оно предусматривает упрощенный порядок пересечения границы для жителей пограничных областей Украины и Польши, которые проживают в пределах определенной зоны...

По состоянию на начало этого месяца, согласно информации, которую мы получили от польской стороны, граждане Украины подали около пяти тысяч заявок на получение права пересечения границы в упрощенном порядке.

Всего же пока еще выдано 3,5 тысячи разрешений. Если говорить о таких разрешениях со стороны польских граждан, то они в этом вопросе проявляют значительно меньшую активность.

У нас нет никаких сигналов относительно трудностей в получении таких разрешений. И это очень важно.

То есть поляков не очень интересуют посещения Украины? Поляков очень интересуют посещения Украины, и ежегодно количество поездок польских граждан в нашу страну растет. Дело совсем в другом. Поляки как граждане страны Шенгенского соглашения могут спокойно въезжать в Украину на основании своих национальных паспортов без необходимости получения визы, чем активно и пользуются.

Есть ли факты злоупотребления малым пограничным движением со стороны наших граждан, то есть, фальшивые прописки в пограничной зоне? Таких фактов мы не имеем.

Сколько новых пунктов пропуска планируется открыть на польско-украинской границе к Евро-2012? И где они будут находиться? Окончательно уже решен вопрос относительно двух пунктов пропуска – Угринив–Долгобычив (Люблинское воеводство) и Грушив–Будомеж (Подкарпатское воеводство). Оба на польской стороне.

Теперь ведутся переговоры относительно открытия еще пяти пунктов пропуска. С украинской стороны – это Адамчуки–Збереже (Волынская область), Белз–Будинин, Мшанец–Бистре и Бо берка–Смольник (Львовская область). С польской стороны – Нижанковичи–Мальховице (Подкарпатское воеводство).

Открытие новых пунктов связано с возобновлением общего таможенного и пограничного контроля на наших границах. Для этого нужно внести изменения в соответствующее двустороннее соглашение и ратифицировать Конвенцию Совета Европы «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных» от 1981 года.

На сегодня на экспертном уровне согласованы соответствующие изменения к межправительственному соглашению о сотрудничестве во время осуществления контроля лиц, товаров и транспортных средств, которые пересекают украинско-польскую границу от 25 июня 2001 года. Процедуру внесения изменений к соглашению планируем завершить до конца этого года.

Вы как-то сказали УНИАН, что мечтаем, чтобы безвизовый режим между Украиной и ЕС был реализован до 2012 года. Есть ли какой-то свет? Мы продолжаем питать такую надежду и работаем на это. Евро-2012 – это наш общий проект, проект геополитического плана. Благодаря нему Украину посетит большое количество иностранных граждан. Украинцам, в свою очередь, он даст возможность приехать на матчи в Польшу.

Удалось ли нам привлечь за последнее время каких-то новых инвесторов из Польши в Украину? Невзирая на кризис, за последний год польские инвестиции в Украину выросли на 150 миллионов долларов. И на сегодня достигают 850 миллионов.

У нас инвесторы стабильные, они постоянно наращивают инвестиции, например, польский «Кредо-Банк» увеличил свои инвестиции на 113 миллионов долларов. Это крупнейшая инвестиция в этом году.

Недавно известные украинцы направили обращение странам – гарантам безопасности Украины с просьбой созвать Международную конференцию с целью обеспечить реальные гарантии безопасности Украины, задекларированные Будапештским меморандумом. Большие надежды они возлагают на нашу дипломатию за рубежом. Что дипломатия может сделать в этом направлении? К сожалению, политические гарантии не всегда работают и не дают полной гарантии безопасности и обеспечения суверенитета любой страны. Потому мы вынуждены думать о других средствах. И наиболее оптимальным в этом плане было бы завершение процесса нашей европейской и евроатлантической интеграции.

Относительно призыва известных украинцев о созыве конференции, то дипломатия всеми средствами обеспечит ее проведение.

У Украины есть весь необходимый потенциал, чтобы противостоять любым критическим угрозам.

С другой стороны – мы также работаем на укрепление общеевропейской безопасности, в том числе путем интеграции Украины к западным структурам, что даст возможность существенно уменьшить угрозы и риски современного мира.

Пока еще не понятно, как поляки реагируют на заявления Обамы относительно отказа от ПРО, по крайней мере в том варианте, который планировался раньше? Думаю, нужно выждать паузу перед тем, как делать какие-то выводы. Вы же видите, какой сейчас в мире поток мнений...

Нет ли у вас такого впечатления, что в последнее время польская власть начинает отодвигать отношения с Украиной на второй план, скажем, ради улучшения отношений с Россией? Знаете, не вижу никаких признаков этого. Отношения между Украиной и Польшей в этом году развиваются чрезвычайно динамично, без всякой конъюнктуры и привязки к отношениям с другими государствами.

2009 год вообще будет знаковым в польско-украинских отношениях.

Разве можно говорить, что Украина для Польши отходит на задний план, если с января по сентябрь этого года состоялось шесть встреч президентов, три визита глав правительств, три визита министров иностранных дел, два заседания на уровне парламентов?! Это лишь основные визиты, а если взять на министерском уровне, то придется долго перечислять.

Еще одним показателем наших хороших отношений с Польшей является Дорожная карта на 2009–2010 годы, которую подписали оба государства во время последнего визита Президента Украины Виктора Ющенко в Республику Польша.

Реализуются десятки общих проектов, продолжается подготовка к Евро-2012, наметились позитивные сдвиги относительно Евразийского нафтотранспортного коридора.

Правительство Польши приняло решение о передаче в Перемишле местному украинскому обществу Украинского народного дома. Во Львове римо-католической церкви передано помещение семинарийной часовни...

С другой стороны, Украина, бесспорно, заинтересована в нормальном и равноправном развитии сотрудничества двух наших стратегических партнеров и соседей. Потому позитив в диалоге Польши и России мы не трактуем как негатив украинско-польского партнерства.

Можете ли отметить основные пункты Дорожной карты?

Собственно, пункты карты более чем полгода уже выполняются.

В частности, документ усиливает соглашение о взаимодействии в сфере безопасности, укреплении экономического сотрудничества, энергетической безопасности, пограничного и межрегионального сотрудничества, в подготовке к Евро-2012.

Ноавцией документа, по сравнению с картой на 2007–2008 годы, является углубление сотрудничества в сельском хозяйстве. В гуманитарном разрезе ключевое внимание приковано к сфере культуры и общественного сближения.

Известно, насколько непроста история наших государств, однако, за последние годы на государственном уровне наши отношения не как-нибудь улучшились. А как на счет простых граждан? Не сталкивается ли посольство с украинофобскими настроениями среди поляков? Нет, такого как посол и как украинец я не наблюдаю.

Да, в нашей истории было все, однако отношение к украинцам, особенно после Оранжевой революции, очень дружеское и доброжелательное.

Можете ли подробнее рассказать, на какой стадии реализации Евразийский нефтетранспортный коридор? И напомните, пожалуйста, что именно получит Украина от этого проекта? Экспертные исследования свидетельствуют, что объемы потребления энергоресурсов в ближайшие десять лет в странах ЕС будут расти. Начиная с 2012 года в регионе будет ощущаться дефицит свободных нефтетранспортных мощностей, которые могли бы обеспечить доставку дополнительных объемов нефти на внешние рынки. По оценкам экспертов, даже с учетом имеющихся планов перестройки и создания новой инфраструктуры для решения этой проблемы до 2025 года в Каспийском регионе необходимо будет построить новые мощности для транспортировки более 80 миллионов тонн нефти в год. Это однозначно подтверждает, что проект нефтетранспортного коридора гармонично вписывается в планы развития Каспийского региона и будет обеспечен нефтяным ресурсом.

Специалисты подтверждают техническую возможность, экономическую целесообразность и конкурентную способность проекта. Есть соответствующее технико-экономическое обоснование. Подтверждено также наличие необходимых ресурсов каспийской нефти и спрос на нее в Европе, достаточных для рентабельного функционирования коридора при разветвлении его в городе Броды по трем направлениям: на Польшу, на Словакию–Чехию–Австрию, на Беларусь и балтийские страны.

Особым партнером для Украины в реализации проекта является именно Польша. Географическое положение, политическая близость и общее видение энергетической составляющей части развития региона создают реальную основу для усиления взаимодействия между нашими странами. Среди реальных потребителей нефти, которая будет транспортироваться по этому маршруту, есть украинский НПЗ и нефтеперерабатывающий завод в Чехии, что принадлежат польской нефтяной компании «Орлен». Мы рассчитываем на поддержку правительства Польши как представителя главного акционера «Орлена» в создании благоприятных условий для стабильного сбыта каспийской нефти в Европе.

Предусмотрена поэтапная реализация проекта. На первом этапе предлагается организовать транспортировку от пяти до десяти миллионов тонн каспийской нефти в год украинским, чешским и других центральноевропейским потребителям – исключительно с использованием имеющейся инфраструктуры. Нефть будет поставляться потребителям в Украине, в Словакию и Чехию. Этот этап не будет требовать создания новой инфраструктуры и больших капиталовложений.

Дальше ТЭО предусматривает поэтапное увеличение пропускной способности маршрута ЕНТК в целом до 20, 30 и 40 миллионов тонн в год за счет строительства новой инфраструктуры на всем маршруте от Баку до Гданска, в том числе нефтепровода Броды–Гданск.

За последнее время даже удалось заметно продвинуться в реализации проекта нефтепровода, хотя до введения его в действие нужно приложить еще довольно много усилий.

В июле был урегулирован важный вопрос – относительно финансовой помощи ЕС в рамках структурной программы «инфраструктура и окружающая среда», предназначенной для строительства участка нефтепровода Броды – Адамова Застава.

После недавно проведенных с польской стороной переговоров реципиентом помощи было определено СП «Сарматия».

Это такая ситуация на сегодня...

Вопрос другого плана... Отношения между Президентом Качинським и премьер-министром Туском в некоторой степени напоминают отношения Ющенко с Тимошенко. Не создает ли это определенные сложности для дипломатии, ведь если ты слишком сближаешься с одной стороной, вторая сторона может демонстрировать прохладу? Мне как послу очень легко работать в Польше. Посольство имеет хорошие контакты со всеми ветвями власти. Кроме того, все ветви власти в Республике Польша имеют общую позицию относительно стратегического характера отношений с Украиной, сотрудничества между нашими странами и народами и активно способствуют нашему государству в европейской и евроатлантической интеграции.

Разговаривала Оксана Климончук