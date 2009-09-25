Эксперт: на выборы в Украине не будут влиять ни США, ни Россия, ни ЕС

Нынешняя президентская кампания будет первой в истории Украины, в которой не будет играть роль внешний фактор - ни США, ни Россия, ни ЕС не будут существенно влиять на избирательный процесс.

Об этом заявил политолог, директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО сегодня во Львове на пресс-конференции на тему «Украина накануне старта избирательной кампании».

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, в частности, эксперт отметил, что «нынешняя кампания будет иметь несколько особенностей. Во-первых, это будет блиц-кампания, которая продлится всего три месяца. Сегодня большинство из кандидатов еще не имеют ни концепции ведения кампании, ни развернутых штабов, ни понимания, где взять финансы на выборы. Во-вторых, это будет первая в истории Украины кампания, в которой не будет играть роль внешний фактор: ни США, ни Россия, ни ЕС не будут существенно влиять на избирательный процесс. В-третьих, в ходе кампании не будут активно задействованы ресурсы украинских олигархов – большинство кандидатов ищут финансы у представителей второго эшелона украинских финансистов. Сегодня олигархи не поддерживают ни одного из политиков первого уровня».

Как отметил К.БОНДАРЕНКО, сегодня реальный выбор существует между двумя кандидатами – Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Юлией ТИМОШЕНКО. В.ЯНУКОВИЧ – яркий репрезентант Востока Украины и восточной концепции развития, которая предусматривает опору на экспортный и промышленный потенциал страны, а также на электоральную среду, базирующуюся преимущественно на русском языке и русской культуре. Ю.ТИМОШЕНКО базируется преимущественно на западно–центральноукраинской концепции развития, с акцентом на евроинтеграционные процессы (преимущественно – контакты с Францией и Германией). На фоне ослабления интереса к Украине со стороны США, проамериканские силы в Украине могут записать себе проигрыш, которым воспользовалась Ю.ТИМОШЕНКО.

Остальные политики, по мнению эксперта, могут быть или претендентами на другие государственные должности (например, реальная перспектива для Арсения ЯЦЕНЮКА – премьерство при Президенте В.ЯНУКОВИЧЕ, для Сергея ТИГИПКО – лидерство на политическом Востоке Украины и т.п.), или техническими кандидатами, или просто людьми с нездоровыми амбициями.