Антинатовский референдум в Крыму подкосил Януковича

98,7% крымчан – участников «народного референдума» – сказали: «НАТО – нет!» Чуть более 1% высказались за вступление Украины в Альянс. Подобный итог был предсказуемым. Ведь проводили его коммунисты, в своих палатках.

Собственно, и проводить-то его было незачем: кто сомневается, что антинатовские настроения в Крыму достаточно сильны?

Но смысл «референдума» был вовсе не в том, чтобы показать крымские внешнеполитические симпатии. Коммунисты, организовавшие акцию под названием «Всекрымский народный референдум», решили потеснить Януковича… Носом чуют приближение досрочных выборов.

Вложив в организацию плебисцита минимум средств (по признанию лидера коммунистов Крыма, народного депутата Леонида Грача – «гроши»), активисты КПУ получили немалые дивиденды. Во-первых, им удалось пошатнуть доверие крымчан к «регионалам». Грач за отказ главы Верховной Рады автономии, члена Партии регионов Анатолия Гриценко проводить на полуострове местный «референдум» по НАТО при каждом удобном случае «клевал» крымских сторонников Януковича. Он упрекал «регионалов» в том, что шли они на выборы с антинатовскими лозунгами, однако, пройдя в советы всех уровней, забыли об этих лозунгах.

«Блок Януковича в Крыму побоялся и прогнулся перед Киевом, не выполнив свои предвыборные обещания. Всем известно, что Блок Януковича шел под антинатовским лозунгом. Они побоялись, струсили, превратили себя в марионетку», – заявил в одном из интервью Грач. Публичное бичевание «регионалов» и, без сомнения, последующее за этим процессом уменьшение доверия к ПР крымского населения – самый большой, но не единственный плюс для КПУ в истории с «референдумом».

Не стоит забывать, что Леонид Грач, пойдя ва-банк и организовав «народный референдум», показал Москве, которая с нескрываемым интересом наблюдает за всеми событиями в Крымской автономии, кто верный ее соратник на полуострове, а кто – только перед выборами смотрит в сторону Кремля.

Кроме того, коммунисты в своих заявлениях до и во время проведения «народного референдума» в неприглядном свете выставили центральную власть. Мол, раз власть не хочет проводить всеукраинский референдум по НАТО, значит, это власть антинародная, недемократическая.

В общем, как ни крути, «референдум», не имеющий, как признаются сами его организаторы, юридической силы, позволил коммунистам «сорвать банк». КПУ укрепила в Крыму свои позиции, которые на последних выборах пошатнулись, благодаря усилиям «Регионов».

Но не все так безоблачно в этой истории с крымским «референдумом». Подтверждение тому – разговор с одной пожилой женщиной, которая так же, как и я, пришла на площадь Ленина в Симферополе, чтобы узнать результаты «народного волеизъявления». Позиция этой женщины меня очень удивила.

– Вы голосовали? – поинтересовалась я.

– Да, я проголосовала против НАТО, – ответила Людмила Георгиевна (так звали мою случайную собеседницу).

– А почему?

– Нам еще надо дорасти до НАТО... Пока мы не готовы туда вступать, – сказала старушка.

Пожалуй, если так думают даже пожилые люди в антинатовском Крыму (пусть не все – пусть единицы), значит, все эти кампании, направленные на информирование украинцев о целях и задачах НАТО, проводятся не зря… Значит, не все крымчане хотят жить в «коммунистическом заповеднике»?

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в АРК по инициативе крымских коммунистов проходила политическая акция "Всекрымский народный референдум" по вопросу вступления Украины в НАТО. В бюллетени для голосования был включен только один вопрос: "Согласны ли Вы с политическим курсом Президента Виктора Ющенко на вступление Украины в НАТО?". Голосование на референдуме проходило в палатках КПУ, на остановках, на рынках и т.д. во всех населенных пунктах автономии. В голосовании, по данным его организаторов, приняли участие 897054 человек, или 58,21% от числа избирателей автономии.

Представительство Президента Украины в АРК заявило, что политическая акция коммунистов Крыма не имеет ничего общего с референдумом и не будет иметь никаких юридических последствий.

Людмила Тузова, Крым