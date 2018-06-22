Четверть миллиарда за 4 часа собрала жена Президента

В воскресенье состоялся четырехчасовой телемарафон, во время которого собирались средства для Детской больницы будущего, строительство которой было инициировано благотворительным Фондом 3000. На медучреждение было собрано 242 миллиона гривен. Телемарафон транслировался по десяти украинским каналам, участие в нем приняли артисты, бизнесмены, политики и глава наблюдательного совета благотворительного фонда «Украина 3000» Катерина Ющенко. Наш корреспондент в это время смотрел программу в пресс-центре Национальной телерадиокомпании, куда после выступления захаживали и участники телепрограммы.

Сделала последний штрих: отправила SMS-ку на номер 353 и тут же получила благодарную «ответку»: «Спасибо, что поучаствовали в телемарафоне. Ваш взнос на строительство детской больницы будущего принят».

Рядом возле компьютера, сервер которого «считал» благотворительные звонки и SMS-ки столпились журналисты.

– Смотрите, демонстрировал нам директор компании «Point Com» Андрей Мазин, ответственный за компьютерное обеспечение акции. – Сейчас 700358 SMS-сообщений.

Делаю кофе, размешиваю сахар, и обновляю компьютер: – раз – 700502. Считаем до десяти и раз…

Было интересно посмотреть, как в мгновение росла цифра отправивших SMS-ки.

Минуту назад в пресс-центр марафона зашла жена Президента, руководитель благотворительного Фонда 3000 Катерина Ющенко.

Про себя отметила, как выросла первая леди за последние годы. Каких-то пять лет назад, еще будучи женой премьера Ющенко, она в Рождество выряжала детишек и выряжалась сама в теплые красно-черные кофты с грубыми вышивками и делала во всем этом фотосессию. А теперь на маленьком подиуме стояла невероятно элегантная женщина. Придраться было не к чему, черно-белый костюм – не скучный, дипломатический, а черное букле. У пиджака вместо пуговиц – застежка, но не глухая, просматривается изящное белое кружево. Бусинок, окаймляющих полы пиджака, было в меру. Нужно, в первую очередь, отдать должное дизайнерам, эту красоту придумавшим, но заслуга самой Катерины Ющенко в том, что сумела научиться выбирать и носить такие наряды. Мне, например, приходилось читать, что жена президента одной из соседних постсоветских стран очень долго требовала от свиты, чтобы на встречу с послами ей позволяли надевать любимое синтетическое платье в горошек.

Но вернемся к Катерине Ющенко.

– Рассчитывали ли вы, что ваша акция и телемарафон по сбору средств для детской больницы будущего приобретет такой размах? – поинтересовалась я, чтобы как-то расположить свою ВИП-визави.

– Нет, и сначала очень волновалась. Но вы видите, нам удается сплотить людей. И тех, кому небезразлично будущее украинского ребенка очень много.

– В Украине случалось такое, что собирает первая леди деньги на детишек, собирает, а потом они уходят невесть куда. Продуман ли механизм контроля за поступающими деньгами?

– К сожалению, уровень доверия к благотворительным фондам крайне низок. Мы проводили исследование, всего двадцать процентов людей доверяют благотворительным фондам. И это очень тревожно. Но, поверьте, каждая копейка пойдет по назначению, работа нашего фонда станет образцом работы благотворительных фондов. Все доходы и приходы будут вывешиваться на нашем сайте. Поверьте, будет именно так…

Я поверила. Потому, что Катерина Ющенко в отличие от всех наших богатых людей вышла из другой не советской традиции, потому что она бизнес-администратор по образованию и слишком умна, чтобы пустить пожертвованные миллионы на булавки. Думается, что для выпускницы факультета международной экономики университета Джорджтауна еще само по себе интересно таким вот образом влиять на гуманитарную политику и создавать новое, с одной стороны – новое лечебное учреждение, с другой – восстанавливать, казалось, совсем уничтоженную у нас традицию – традицию пожертвований.

– Сегодня богатейшие люди страны вложили миллионы долларов в эту детскую больницу. Вы встречались с ними лично и просили о помощи? – снова спросила я.

– Мой Фонд сделал промотур, во время которого я и мои сотрудники встречались с чиновниками, бизнесменами в разных областях. И все, с кем мы говорили, очень горячо отзывались, и были готовы поддержать эту идею.

Катерина Михайловна рассказала о том, как будут использоваться уже полученные средства, о том, что часть оборудования, которое делается полтора-два года, будет закупаться уже сейчас, что проект больницы предполагает вместить всех нуждающихся, что в перспективе больница будет поддерживаться как за счет страховой медицины, так, возможно, и за счет бюджетных поступлений. И что нет ничего удивительного – многие больницы мира содержаться, в том числе и за счет частных взносов.

Люди жертвуют не тогда, когда они богаты, а когда они милосердны.

Телемарафон начался с того, что выступили руководители ведущих телеканалов. Они сказали о своей поддержке акции и призвали телезрителей отправлять SMS-ки, всего пять гривен – это ваш кирпичик в больницу будущего. Один из них, руководитель ICTV Александр Богуцкий, заглянул потом в пресс-центр телемарафона.

– Почему вы решили принять участие в этой акции? Не могли отказать жене Президента? – спросила я.

– Что значит, принять участие? Да мы инициировали саму идею телемарафона, а потом сами обратились к Катерине Михайловне, чтобы поддержала, – ответил Богуцкий. – А началось все с гамма-ножа (гамма-нож позволяет удалять опухоли головного мозга – Авт.). Начали собирать на него деньги. А потом мы обратились в Фонд к Катерине Михайловне и решили раз уж создавать, то больницу.

– Александр, а вы помните, в одной современной украинской политической сказке первое лицо государства обвиняют, что вот «кое-кто» из детского фонда его любимую партию кормит. На что первое лицо отвечает: а ты мою «кое-кого не трожь». Вы не побаиваетесь, такой же истории?

– Нет. Это – наш проект, в нем заняты тысячи людей, многие из них работают в нашей структуре. И мы будем контролировать, как расходуются деньги.

В начале акции, я с опаской подумывала, хватит ли у людей "драйва" целых четыре часа участвовать в телемарафоне, смотреть программу, отправлять сообщения с мобилок. Но опасения оказались напрасными. Интересно было наблюдать растущие графики SMS-поступлений. Следить за прямыми включениями из регионов и смотреть сюжеты о том, как создавались подобные клиники в Восточной Европе. В Чехии врач, сумевший найти деньги для одного пациента, просто кинул клич: если каждый чех сдаст по шесть крон, то хватит на то, чтобы купить гамма-нож для страны.

В этом году в Украине за счет бюджета отправили на операцию за границу семнадцать детей, а в таких операциях ежегодно нуждается двести-двести пятьдесят детей. Государству либо нужно выделять четверть миллиарда гривен на то, чтобы отправлять детей за границу, либо строить больницу.

Все телеканалы готовились к этой программе. Сюжеты о больных (теперь язык не поворачивается сказать «обреченных») детях «брали за душу».

«А может быть, моя дочка хотя бы одним глазом увидит мир?..»

«Мы продали все, кроме хаты… Но в селе ведь спонсоров нет»…

«Я прошу святого Николая прежде всего здоровья, а потом сладостей»…

Я отвлеклась от экрана, пропуская какую-то женщину.

– Давно началось? – спросила незнакомка, в которой я через минуту узнала Аду Роговцеву.

– Полчаса идет. А вы тоже участвуете?

– Да. Мне позвонили. Даже не знаю, кто звонил, но пригласили, сказали, для чего, и я приехала. Какая разница, это ведь наши дети.

Через пять минут Ада Роговцева уже стояла в студии:

– Конечно, у нас хорошие медики. Но ведь надо делать лучше, больше, по-современному. Это ведь наши дети.

В программу позвонил Андрей Шевченко из Ливерпуля:

– Я помог многим детям. А многим не смог. Такая больница очень нужна Украине.

Потом прямое включение из Донецка – сам Ринат Ахметов. Его благотворительный фонд «Развитие Украины» пожертвовал более двенадцати миллионов долларов на операционную, сердце больницы.

Выступил коротко: «Мы помогаем многим, но помогаем в одиночку. Благотворительность – это системная борьба с системными проблемами».

Интересно, что фразу «Мы здесь по велению сердца» Ринат Леонидович повторил дважды, ею начал и ею закончил свою речь. Наверное, действительно «по велению сердца, а не из благоразумия».

Бизнесмены передавали свои миллионные взносы, на экранах высвечивались названия компаний-споносров «Норд», «Оболонь», фамилии людей, которые ничего нам не говорили, но которые легко расставались с деньгами ради больных детей. Кто-то из медиков, участвовавших в телемарафоне, сказал фразу: наконец, мы нашли национальную идею - будущее наших детей.

Для строительства больницы нужно 120 миллионов долларов. Катерина Ющенко надеялась собрать в результате этой акции хотя бы четверть требуемой суммы. В результате телемарафона было собрано немногим менее половины. Этот телемарафон не только продемонстрировал парад артистов, бесплатно отрабатывающих концерты, бизнесменов, жертвующих деньгами, политиков – оппозиционных и провластных – желающих принять нужный закон для функционирования больницы. Он показал, что все мы способны объединяться ради очень важной цели. Спасения жизни ребенка.

Маша Мищенко