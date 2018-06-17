Обама пошутил или Америку можно считать мертвой?

После того, как своей речью в ООН Барак Обама заставил всех проснуться в новой реальности, миру осталось теперь отгадать – это он так пошутил, или действительно Америку с сегодняшнего дня можно считать мертвой.

Я ставлю вопрос именно так, ребром, потому что добровольный отказ от мирового лидерства, от экспорта демократии, от продвижения гуманитарного стандарта – это что-то новое в мировой политике.

Я всегда считал, что у каждой страны есть своя миссия, свое предназначение, свой международный образ, если хотите.

Он рождается не конкретным лидером, но всей историей страны, всей ее судьбой.

Наглый американец с сигарой и мешком долларов.

Слащавый француз с пробором - с любовницей на коленях и бокалом шампанского в руке.

Простодушный русский в треухе, сапогах и телогрейке с атомной бомбой в руке.

Толстый украинец в вышитой сорочке с бутылью самогона и салом.

Все это пусть комичные, но отражающие суть народа многовековые образы. Их можно ругать, от них можно открещиваться.

Но с ними нельзя сделать одно – отменить указом или заявлением.

Обама совершил страшную подмену – он выдал миссию своей страны за ошибочную политику предыдущей администрации. Ошибка эта страшна тем, что если вдруг все американцы сойдут с ума и поверят Обаме, то всей Америке нужно немедленно застрелиться, ибо выходит что весь ее двухсотлетний путь - не более чем двухсотлетнее преступление по отношению к окружающему миру.

Но за признанием многополярности такого толка следует автоматическая легитимизация любого людоедского режима.

И тогда Северная Корея – это обычная страна, своеобразная конечно, но гармоничная внутри. А поскольку, по Обаме, все должны жить своим умом и вмешиваться нельзя, то северокорейская оппозиция наверное должна победить Ким Чен Ира на прямых президентских выборах легитимным путем. Нельзя же, по Обаме, все вешать на Америку.

Если чем-то Обаме интересна та же Корея или Иран, то только наличием бомбы. И кажется что Обама никак не связывает людоедов у власти и появление бомбы у них в руках.

Что ж, наступают новые времена - времена протянутой руки дружбы ВСЕМ, и мировой гармонии, которая должна сама наступить вслед за этим миролюбием.

И на заседании Совета Безопасности будет председательствовать миролюбивый Обама.

И первый миролюбивый взгляд он бросит на Медведева, который взял лично на себя ответственность за аннексию Абхазии и Южной Осетии. А второй на Каддафи, который конечно признал вину свой страны за взрыв самолета нал Локкерби, но торжественный праздничный прием вернувшегося в Триполи одного из террористов не отменил.

Это новые времена, господа. Новая реальность.

Когда все за одним столом, как в «Тайной вечере».

Только невозможно разобрать, где Спаситель, а где Иуда.

Матвей Ганапольский, Эхо Москвы