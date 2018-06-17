Обама пошутил или Америку можно считать мертвой?
Добровольный отказ от мирового лидерства, от экспорта демократии, от продвижения гуманитарного стандарта – это что-то новое в мировой политике...
|Матвей Ганапольский
Я ставлю вопрос именно так, ребром, потому что добровольный отказ от мирового лидерства, от экспорта демократии, от продвижения гуманитарного стандарта – это что-то новое в мировой политике.
Я всегда считал, что у каждой страны есть своя миссия, свое предназначение, свой международный образ, если хотите.
Он рождается не конкретным лидером, но всей историей страны, всей ее судьбой.
Наглый американец с сигарой и мешком долларов.
Слащавый француз с пробором - с любовницей на коленях и бокалом шампанского в руке.
Простодушный русский в треухе, сапогах и телогрейке с атомной бомбой в руке.
Толстый украинец в вышитой сорочке с бутылью самогона и салом.
Все это пусть комичные, но отражающие суть народа многовековые образы. Их можно ругать, от них можно открещиваться.
Но с ними нельзя сделать одно – отменить указом или заявлением.
Обама совершил страшную подмену – он выдал миссию своей страны за ошибочную политику предыдущей администрации. Ошибка эта страшна тем, что если вдруг все американцы сойдут с ума и поверят Обаме, то всей Америке нужно немедленно застрелиться, ибо выходит что весь ее двухсотлетний путь - не более чем двухсотлетнее преступление по отношению к окружающему миру.
Но за признанием многополярности такого толка следует автоматическая легитимизация любого людоедского режима.
И тогда Северная Корея – это обычная страна, своеобразная конечно, но гармоничная внутри. А поскольку, по Обаме, все должны жить своим умом и вмешиваться нельзя, то северокорейская оппозиция наверное должна победить Ким Чен Ира на прямых президентских выборах легитимным путем. Нельзя же, по Обаме, все вешать на Америку.
Если чем-то Обаме интересна та же Корея или Иран, то только наличием бомбы. И кажется что Обама никак не связывает людоедов у власти и появление бомбы у них в руках.
Что ж, наступают новые времена - времена протянутой руки дружбы ВСЕМ, и мировой гармонии, которая должна сама наступить вслед за этим миролюбием.
И на заседании Совета Безопасности будет председательствовать миролюбивый Обама.
И первый миролюбивый взгляд он бросит на Медведева, который взял лично на себя ответственность за аннексию Абхазии и Южной Осетии. А второй на Каддафи, который конечно признал вину свой страны за взрыв самолета нал Локкерби, но торжественный праздничный прием вернувшегося в Триполи одного из террористов не отменил.
Это новые времена, господа. Новая реальность.
Когда все за одним столом, как в «Тайной вечере».
Только невозможно разобрать, где Спаситель, а где Иуда.
Матвей Ганапольский, Эхо Москвы