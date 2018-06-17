Приватизация ОПЗ - передача имущества Украины другому государству?

22 сентября Окружной административный суд Киева по иску ОАО «Днепроазот» (г. Днепродзержинск) уже в третий раз приостановил проведение конкурса по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ). Однако, похоже на то, что ФГИ не собирается исполнять решение суда. При этом 23 сентября в своем интервью СМИ исполняющий обязанности главы ФГИДмитрий Парфененкозаявил, что «сегодня у Фонда отсутствуют судебные решения, которые запрещают проводить конкурс по Одесскому припортовому, о существовании каких-то исков мы узнаем из прессы".

О развитиии ситуации УНИАН рассказал представитель ОАО «Днепроазот» в суде Алексей Нижник

Удалось ли Вам передать решение суда в канцелярию ФГИ и что, по Вашему мнению, должен предпринять Фонд госимущества после очередного судебного запрета на приватизацию ОПЗ?

Сложилась очень странная ситуация, со вчерашнего дня (22 сентября - УНИАН)

канцелярия ФГИ категорически отказывается принимать какие бы то ни было документы. В телефонной беседе со мной сотрудник ФГИ, который, правда, не представился, сообщил, что они получили указание от руководства не принимать никаких документов. Я хочу отметить, что заявления господина Парфененко относительно отсутствия у Фонда информации о судебных решениях не соответствует действительности, так как представитель Кабинета министров Украины Батюк и представитель ФГИ Шарапа принимали участие в открытом заседании Окружного административного суда Киева, состоявшемся 22 сентября. После вынесения судебного решения, они отказались от получения постановления суда об обеспечении иска ОАО «Днепроазот». Помощником судьи составлен акт об их отказе получить судебное решение.

Значит ли это, что таким способом руководство ФГИ умышленно старается не выполнять решения суда, хотя и обязано это сделать по закону?...

Как бы то ни было в 15. 00 23 сентября мы с помощью курьерской службы доставили копию заверенного судом определения о запрете проведения конкурса по продаже пакета акций ОПЗ в офис ФГИУ и положили ее в почтовый ящик, установленный в вестибюле ФГИ. Никаким другим способом передать документы в Фонд оказалось не возможно, в канцелярию курьера не пропустили, и, как я уже говорил, сами работники отказались принять на руки конверт с документами. Не исключаю, что исполняющий обязанности главы ФГИ Дмитрий Парфененко будет отрицать и этот факт. С учетом его позиции можно предположить, что в отношении доставленного 23 сентября решения суда будет заявлено, что оно утеряно, а кто-то из рядовых сотрудников Фонда получит за это выговор.

Прогнозировать дальнейшие действия ФГИ довольно сложно. Возможно, Фонд будет действовать вопреки законодательству и проведет конкурс по приватизации Одесского припортового завода не смотря на судебные решения, которые запрещают ему это делать.

Вместе с тем, мы убеждены, что решение Окружного административного суд Киева от 22 сентября, приостанавливающее приватизацию Одесского припортового завода по иску ОАО «Днепроазот» (г. Днепродзержинск), является бесспорным основанием для дальнейшей отмены результатов конкурса по приватизации ОПЗ, если таковой все же будет проведен 29 сентября. Более того, решение Окружного суда от 22 сентября станет основанием для привлечения к уголовной ответственности тех лиц, которые умышленно не исполнили данное судебное решение.

Какие нарушения были, по вашему мнению, допущены Фондом госимущества при подготовке конкурса по приватизации Одесского припортового?

Основные нарушения были допущены в ходе предпродажной подготовки ОПЗ. Фонд не опубликовал финансовую отчетность предприятия. Потенциальным покупателям фактически не дали возможности ознакомиться с параметрами работы данного предприятия. Не была должным образом проведена экологическая экспертиза ОПЗ, хотя известно, что этот объект в экологическом плане является весьма проблематичным. Фонд же провел экологическую экспертизу за 8 дней, тогда как любой эксперт скажет, что провести экспертизу подобного объекта за такой короткий срок просто не возможно. У нас есть претензии и к условиям конкурса, которые совершенно не учитывают ситуации на мировом рынке минеральных удобрений, сложившейся в условиях кризиса. В результате, ряд инвестобязательств становятся просто невыполнимыми. В принципе, если внимательно прочитать условия приватизации ОПЗ, то создается впечатление, что они прописаны под конкретного участника.

В чем это выражается и кого, по-Вашему, из зарегистрированных участников конкурса можно считать, так сказать, «заказчиком»? Один из пунктов инвестобязательств по приватизации ОПЗ звучит следующим образом: «Покупатель обязан обеспечить прибыльную стабильную работу Общества путем организации работы по обеспечению его основным сырьем – природным газом, по ценам, которые корреспондируются с ценами на продукцию Общества на мировом рынке». Возникает резонный вопрос - кто у нас может влиять на цены на газ, кроме структуры, которая непосредственно связанна с поставщиком газа?

И самое главное, что тот участник, который единственный в состоянии выполнить все условия конкурса, фактически является российской государственной компанией. Таким образом, приватизация ОПЗ превращается в передачу госимущества Украины другому государству, что категорически запрещено законом.

(Напомним, что 22 сентября Окружной административный суд Киева запретил ФГИ допускать к участию в конкурсе ООО «Азот-Сервис» (Россия), который зарегистрирован Фондом как один из трех участников конкурса по приватизации ОПЗ, два других участника конкурса - ООО "Фрунзе-Флора" (Украина) и ООО "Нортима" (Украина). ООО «Азот-Сервис» является структурным подразделением российского «СИБУР-Холдинга». В свою очередь, основными владельцами «СИБУР-Холдинга» являются ОАО «Газпром» (доля государственной собственности превышает 50%), ОАО «Газпромбанк» (доля государственной собственности составляет 25%+1 акция плюс доля «Газпрома» составляет более 40%) и пенсионный фонд «Газфонд» (доминирующие владельцы - «Газпром» и «Газпромбанк». Непосредственно доля государственной собственности в уставном капитале «СИБУР-Холдинга» превышает 30%. Следовательно, участие «СИБУР-Холдинга» - фактически российских государственных компаний - в приватизационном конкурсе по продаже государственного пакета акций ОПЗ противоречит действующему законодательству Украины).

И все таки, как Вы считаете, рискнет ли ФГИУ провести конкурс по приватизации ОПЗ 29 сентября? Мы продолжаем надеяться, что этого не произойдет. Никаких правовых оснований для проведения конкурса у ФГИУ нет.

Как Вы думаете, осознают ли сами участники конкурса тот риск, на который они идут, принимая участие в конкурсе, результаты которого могут быть оспорены в суде? Надеюсь, что да.

Какова, в принципе, позиция «Днепроазота» в отношении конкурса по приватизации ОПЗ? Мы считаем, что Одесский припортовый следует приватизировать, но не 29 сентября и не с нынешними условиями. ФГИ не следует продавать такой важный объект с неоправданной поспешностью. Как минимум, следовало бы выяснить, имеют ли право компании, подавшие заявку на участие в конкурсе, вообще принимать в нем участие. Я уверен, что по любому другому объекту, при наличии подобного решения суда, конкурс бы однозначно не проводился. Очевидно, в данном случае действия ФГИ продиктованы чьим-то огромным желанием продать ОПЗ определенному инвестору.

Петр Черных