Партия Ющенко напомнила НУ-НСу, за какого кандидата подписался блок

Единственным демократическим кандидатом на должность Президента Украины для партии «Наша Украина» был и остается Виктор ЮЩЕНКО.

Об этом говорится в заявлении Президиума Политического совета партии «Наша Украина» относительно единственного кандидата на должность Президента Украины, переданном УНИАН.

В документе, в частности, партия «Наша Украина» заявляет, что “Избирательный блок политических партий «Наша Украина – Народная Самооборона» создавался с целью “совместного участия в избирательном процессе в поддержку политического курса Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО” и “обеспечения реализации программы Президента Украины”. Это является предметом Соглашения о создании Блока, которое скрепили своими подписями лидеры девяти политических партий 2 августа 2007 года.

Партия “Наша Украина” призывает коллег из политической партии «Вперед, Украина!», Народного руха Украины, Украинской народной партии, Украинской республиканской партии «Собор», Партии Христианско-Демократический Союз, Европейской партии Украины, Гражданской партии «Пора» и Партии защитников Отчизны “быть ответственными перед людьми, которые доверили им свой голос, и выполнять взятые на себя обязательства”.

Также авторы заявления напоминают своим коллегам по Блоку, что другого документа относительно политической позиции Блока с 2007 года никто не подписывал.

“Это значит, что для «Нашей Украины», для всех нас, единым демократическим кандидатом на должность главы государства был и остается Виктор ЮЩЕНКО. Его политический курс и его политическая программа являются нашим совместным обязательством перед украинским обществом”, - отмечает партия «Наша Украина».

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Политический Совет блока «Наша Украина - Народная Самооборона» призвал все демократические силы Украины “выступить на президентских выборах 2010 года единой командой и с единым кандидатом”. “Критерием для определения такого кандидата должен быть единственный и объективный фактор - высший уровень поддержки в обществе на начало избирательной кампании”, - говорилось в обращении.

Согласно результатам исследования «Омнибус» (Omnibus), проведенного компанией TNS в Украине в сентябре 2009 г., президентские рейтинги основных конкурентов таковы: Виктор ЯНУКОВИЧ - 21,4%, Юлия ТИМОШЕНКО – 14,2%, В.ЮЩЕНКО – 2,8%.