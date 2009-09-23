Лидер российской Партии свободы о Грузии, Севастополе, Тимошенко и нефти

Председатель центрального совета российской Партии Свободы Юрий БЕЛЯЕВ убежден, что Россия ведет агрессивную политику против Украины.

Такое мнение один из лидеров российской оппозиции высказал сегодня в Одессе.

«Вся политика России в отношении Украины построена агрессивно, по принципу: «Если вы не будете делать, так как нам надо, вам будет плохо», - сказал Ю.БЕЛЯЕВ.

«Что еще нужно доказывать после недавних заявлений президента России МЕДВЕДЕВА? – задал риторический вопрос российский политик. - Это же явное вмешательство во внутренние дела Украины».

При этом он высказал убеждение: «И они будут продолжать такую политику. У них нет другого выхода». «Чтобы удержаться у власти им нужен очередной конфликт, и одним из потенциальных конфликтных моментов России и Украины становится вопрос статуса города Севастополя», - предположил Ю.БЕЛЯЕВ.

Нетрудно заметить, сказал лидер Партии Свободы, что «российские СМИ постоянно нагнетают ситуацию против Украины: по телевидению идут постоянные передачи против Украины, а также Грузии. Явно идет подготовка к чему-то очень серьезному. И я думаю, что речь идет о Севастополе, потому что это самая болевая точка».

Российский политик убежден, что «сценарий Севастополя для Украины достаточно реален. Там находится российская военно-морская база и масса оружия. И даже существует версия, что на этой черноморской базе есть ядерное оружие, что запрещено соответствующими соглашениями - ядерное оружие не может храниться в чужой стране».

Поделился Ю.БЕЛЯЕВ также своими политическими прогнозами в отношении результатов предстоящих выборов Президента Украины. «Думаю, что президентом Украины станет Юлия ТИМОШЕНКО. У меня есть такая уверенность, потому что она очень волевая женщина и работает только на победу», - заявил он.

При этом политик добавил, что в случае избрания президентом Юлия ТИМОШЕНКО не должна стать «вторым ПУТИНЫМ». Лидер Партии Свободы напомнил, что «ПУТИН тоже начинал как патриот. Но потом все увидели, к чему это привело».

Ю.БЕЛЯЕВ подверг критике агрессивную внешнюю политику Кремля в связи с военными действиями против Грузии, заявив о недопустимости вмешательства в решение внутригрузинских проблем: "это их территория - пускай делают, что хотят. Не дело посылать русских парней, чтобы погибать там».

Лидер Партии Свободы также констатировал, что «95% российских предприятий стоят, а кажущееся благополучие государства зависит только от цены на нефть. Стоит ей снизиться - и государство рухнет. А может, даже раньше, чем цена на нефть».

Справка УНИАН. Ю.БЕЛЯЕВ родился 10 декабря 1956 в Ленинграде. Ветеран Русского движения, бывший депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга. С начала 2001 - лидер Партии Свободы. Герой Республики Сербской, имеет 5 ранений. Автор нескольких публицистических и научно-популярных книг по вопросам политики и правоведения.

Ю.БЕЛЯЕВ уверен, что вскоре Русское национальное движение придёт к власти, и тогда он сможет "уехать на дачу, выращивать там картошку". Сейчас Ю.БЕЛЯЕВ является членом оргкомитета Первого объединительного съезда Русской радикальной оппозиции, проведение которого запланировано на 2 октября в Киеве.