Янукович: запрет крестьянам продавать продукты на рынках - преступление

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает «преступлением власти» вступление в силу с 1 января 2010 года закона о «Безопасности и качестве продуктов питания и продовольственного сырья».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ отметил сегодня во время рабочей поездки в Полтаву, комментируя факт, что с 1 января 2010 года вступит в силу Закон Украины «О безопасности и качестве продуктов питания и продовольственного сырья».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что с 1 января 2010 года будет запрещено продавать продукцию с целью получения дохода, имеется в виду мясомолочная продукция, производимая большинством крестьян в собственных хозяйствах.

«Это преступление власти по отношению, в первую очередь, к крестьянам, для которых это единственная возможность получить доходы и выживать. Конечно, этого нельзя допустить», - отметил он.

Он объяснил что отмеченный закон принимался в 2005 году во исполнение требований Всемирной торговой организации (ВТО).

«Это значит, что это правительство должно было подготовить соответствующую программу с целью подготовки, адаптации агропромышленного комплекса к выполнению этих требований», - сказал политик.

В то же время он констатировал, что никакой программы подготовлено и выполнено не было.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, это делается с целью стимулирования импорта сельскохозяйственной продукции из-за рубежа, на чем делают бизнес близкие к власти политические силы.

«Мы отменим эту норму сразу, как у нас будет создано большинство в парламенте», - заверил В.ЯНУКОВИЧ.