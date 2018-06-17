Рауль Чилачава: Прочитал в российской газете, что украинцы “выдумали Голодомор”

У нас нет контрпропаганды, интеллектуального сопротивления той лжи, которая выливается на Украину... Мы вяло реагируем на очернение нашего прошлого и современности... Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Латвия, поэт и переводчик Рауль Чилачава ответил на вопросы УНИАН.

Пан Посол, не кажется ли вам, что Европа и Америка чувствуют в настоящее время некоторое разочарование демократическими процессами, если их можно так назвать, в Грузии и Украине? Европа и Америка, бесспорно, присматриваются к нам как к странам, которые стремятся вступить в ЕС и НАТО. У них свои стандарты, свои законы, писаные и неписаные. Конечно, они хотят, чтобы мы их переняли. Будем откровенны – это пока еще не всегда удается ни Украине, ни Грузии.

Однако, с другой стороны, так ли обязательно все копировать и заимствовать у наших западных партнеров? Имею в виду целый комплекс требований к реформированию народного хозяйства, политического строя, самоуправления. То есть, есть вещи, которые нам не очень подходят, если учитывать нашу ментальность, наше историческое прошлое, наше понимание современности и будущего вообще.

Копирование всего, что есть на Западе, вслепую не всегда дает желаемый результат. Потому нужно исходить прежде всего из наших национальных традиций, адаптировав их, конечно, к современным демократическим требованиям.

Главное, по моему мнению, чтобы не разочаровывались прежде всего наши собственные народы. В этом контексте нам есть над чем работать.

Что, по вашему мнению, неудачно скопировал Виктор Ющенко? Вы знаете, как посол я не имею ни морального, ни этического права комментировать действия Президента. Это было бы и некорректно, и неправильно...

Тогда относительно другого Президента – Михаила Саакашвили. Допустил ли он какие-то существенные ошибки, учитывая, что и Грузию Европа пока не спешит принимать в свои объятия? Это тоже вопрос деликатный, потому что Саакашвили является Президентом другой страны, пусть и моей этнической родины. Но я все-таки скажу несколько слов, потому что меня очень беспокоит то, что там происходит.

Саакашвили много сделал, чтобы вывести Грузию из экономического коллапса. Когда он шел к власти, честно говоря, я сердцем его поддерживал, потому что Шеварднадзе со своим окружением довел страну до абсолютного обнищания.

Нерешенные проблемы Абхазии и Южной Осетии стали главной причиной того, что грузинский народ все чаще выражает, как я наблюдаю, недовольство действиями Президента.

Когда Саакашвили впервые избирался главой государства, один из политологов заметил, что у него скоро будут проблемы, ведь, придя к власти с более чем 90-процентным рейтингом, он его будет только терять. И такое время наступило. Саакашвили пришел под лозунгом «обеспечения территориальной целостности в стране», а в результате потерял и то, что было под юрисдикцией государства.

Он клялся на могиле великого грузинского царя Давида Строителя, что объединит Грузию территориально, вернет потерянные регионы. С точки зрения тактики, шаг был правильный, потому что народ хотел, чтобы наболевшее произошло, поэтому поверил обещаниям, как всегда это бывает.

Сегодня мы видим, что всего этого не случилось, потому есть разочарование. Разочарование ужасными последствиями прошлогодней войны и другими просчетами грузинской власти.

У людей появился синдром побежденных, ведь 30% территории страны оккупированы, вокруг Грузии сужается кольцо, а власть никак не может найти спасительного выхода из него.

Думаете, Южная Осетия и Абхазия потеряны навсегда?

Не знаю такого грузина, который мог бы привыкнуть к такой мысли. На сегодня эти две автономии для Грузии таки потеряны. И собственными усилиями Грузия вряд ли сможет их вернуть.

Грузия стала жертвой большой игры супердержав, потому ее будущее зависит от договоренностей основных игроков. Сама Грузия, как ни досадно об этом говорить, является не субъектом, а лишь объектом международной политики. Не говорю уже о самопровозглашенной Абхазии и так называемой Южной Осетии, которые вместе с Россией признали лишь Никарагуа, “Хамас”, и в последнее время об этом заявил еще президент Венесуэлы Уго Чавес.

Что касается независимости Абхазии и Осетии, то в настоящее время об этом вообще не идет речи. Думаю, они нужны России лишь как территории для противостояния с политическими и военными противниками.

По мнению некоторых аналитиков, Грузия перестала быть интересной для новой Администрации США… Америка, как известно, всегда исходит из своих национальных интересов. И это правильно, ведь любое государство должно исходить прежде всего именно из собственных национальных интересов. Если Грузия в них не будет вписываться, конечно, внимание ей будут уделять минимальное.

Если США решат разместить ПРО на территории Грузии или на прилегающей территории черноморской акватории, что тоже допускается, она может стать интересным «объектом» для США. Пока прямо об этом речь не идет, но в Грузии проправительственные круги видят в этом залог укрепления государства. В то же время многих такая перспектива пугает: они считают, что страна может превратиться в ракетную мишень.

По моему мнению, чем активнее Россия и США будут договариваться по важнейшим международным вопросам, тем меньше будет декларироваться американская поддержка Грузии.

Об Украине можно сказать то же? Тяжело сравнивать Украину и Грузию, исходя из их «весовых» категорий, то есть политических, экономических, военных возможностей.

Америка в отношении Украины имеет свои интересы, Европа – свои. Хотя в идеале и те, и другие хотели бы видеть Украину в составе Североатлантического Альянса, поскольку это важный аспект коллективной безопасности.

Как отреагировали в Латвии на отказ Америки размещать ПРО в Польше и Чехии? Я просматривал латышскую прессу, которая очень нервозно к этому отнеслась. Кое-кто даже считает, что Америка начинает пренебрегать интересами Восточной Европы. В то же время русскоязычная пресса Латвии приветствует такое решение Барака Обамы, который, мол, понял, что Россия является важным партнером США.

Официальное руководство Латвии пока еще это решение не комментировало.

А кулуарно? Кулуарно я чувствую, что есть определенное разочарование.

Как сильно мобилизовано русскоязычное население Латвии?

Латвия разделена на два общества, которые состоят из титульной нации и национальных меньшинств, где подавляющее большинство – россияне. Они очень часто не пересекаются, по большей части действуют самостоятельно.

Конечно, Россия заинтересована, чтобы русскоязычная часть Латвии была мобилизована и оставалась пророссийской. Собственно, так оно и есть. Россияне Латвии имеют мощную родноязычную прессу: печатные СМИ, радио, телевидение. Имеют высшие учебные заведения, школы. Во многом местные россияне радикальнее собственно российских партий и их деятелей.

Как латвийская политэлита реагирует на российско-украинские отношения?

Латышская этническая элита единодушно поддерживает внешнеполитический курс Украины, направленный на вступление в ЕС и НАТО. Это для них важные факторы европейской безопасности. На любых встречах, официальных или неофициальных, я чувствую очень теплое, доброжелательное, толерантное отношение к Украине.

Что касается других представителей элиты, которые не являются автохтонами, то их раздражает любой прозападный шаг Украины. Всяческие факты и явления в Украине латышская и русскоязычная пресса комментируют с противоположных позиций.

Например, сегодня в одной из российских газет Латвии в который раз прочитал, что украинцы “выдумали Голодомор” и в его жертвы записали тех, кто умер случайной смертью или от пьянства или попал под колеса, то есть вся большая народная трагедия – это инсинуации нынешней украинской власти.

А латвийский Сейм признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Не раздражают ли этнических латышей российские латыши?

Я бы не сказал, что раздражают. Они на бытовом уровне абсолютно нормально уживаются. А вот на уровне политическом ведется ожесточенная борьба, которая иногда переходит в обоюдные обиды.

Можно ли сказать, что у латвийской политэлиты сформировалось единодушное отношение к Украине? Я сказал бы, что да, поскольку во всех наших основополагающих стремлениях Латвия поддерживает Украину. В то же время латыши следят за общественным мнением, за социологическими опросами в Украине и видят, что у народа еще нет такого единодушно одобрительного отношения к евроинтеграции и вступлению в НАТО, потому советуют проводить тщательную разъяснительную работу среди масс.

Что вам удалось сделать в должности посла вообще?

Конечно, вопрос деликатный, но можно действительно кое-что перечислить из того актива, который имеет сегодня посольство.

За период моего пребывания в Латвии успешно продолжается украинско-латвийский диалог. На президентском уровне прошло несколько встреч. Кстати, Президент Затлерс в прошлом году трижды посетил Украину. Систематически происходят визиты председателя Сейма Латвии, министра иностранных дел в Украину. Мы провели два заседания межправительственной комиссии по вопросам экономического, промышленного и гуманитарного сотрудничества, три бизнеса-форума в Украине и Латвии, создали украинско-латвийский деловой совет, Координационный совет по вопросам диаспоры при посольстве.

Украинский деловой совет будет заниматься конкретными двусторонними бизнес-отношениями. Мы также подписали ряд важных межправительственных соглашений и договоров, которые имеют большое значение для совершенствования правовой базы нашего сотрудничества. Установлены партнерские отношения между регионами: Одесса – Венский край Латвии, Ивано-Франковск – Елгава, Харьков – Даугавпилс.

Радует и то, что наметилась консолидация украинской диаспоры в Латвии, которая насчитывает около 60 тысяч выходцев из Украины. Это третья этническая группа в стране после россиян и белорусов. В Риге функционирует украинская средняя школа, где преподавание ведется на украинском и латышском языках. Имеем пятнадцать украинских культурных обществ во всех больших городах, где живут этнические украинцы.

Хочу прибавить и то, что удалось сделать мне как писателю и переводчику. Назову прежде всего сборник стихотворений и поэм Тараса Шевченко «Доля» с моим предисловием, который вышел в переводах лучших латышских поэтов и имел большой резонанс. Буквально неделю назад на латышском языке напечатана большая антология украинской классической и современной поэзии «Ветер из Украины», в которую вошли произведения свыше девяноста украинских авторов, начиная от Шевченко и заканчивая поэтами ХХІ века.

В то же время я сам перевел и издал произведения нескольких классиков латышской поэзии, а именно: Яниса Райниса, Аспазии, Александра Чака, Ояра Вациетиса.

А как вы успеваете все это делать?

(Смеется). Меня всегда об этом спрашивают... А я просто так действую всю жизнь. Когда был заместителем министра в Киеве, в то же время преподавал в нескольких вузах, руководил диссертантами, переводил, писал... По-другому свою жизнь не представляю.

В Латвии зимой очень длинные ночи. После работы иду домой (живу рядом с посольством), сажусь за компьютер и работаю, пока не засну.

Не тяжело ли исполнять должным образом свои обязанности посла без действующего министра иностранных дел? Для государства, конечно, было бы лучше иметь полноправного министра. Говорю полноправный, потому что и.о. не имеет права голосовать на заседаниях Кабмина, принимать кардинальные решения и тому подобное.

Хотя, насколько об этом можно судить на расстоянии, министерство функционирует нормально, по крайней мере наше посольство не чувствует недостатка внимания со стороны центрального руководства, мы работаем в привычном режиме.

Недавно известные украинцы призывали страны-гаранты безопасности Украины созвать международную конференцию с целью обеспечить реальные гарантии безопасности Украины, задекларированные Будапештским меморандумом. Действительно ли, по вашему мнению, сегодня перед Украиной появилась реальная угроза потери независимости? Латвия, как член НАТО, бесспорно, имеет свой голос в Североатлантическом Альянсе и там, как правило, фиксирует свою позицию. Я абсолютно убежден в том, что латвийское руководство будет способствовать, чтобы эти гарантии были задействованы со стороны стран, которые обещали их нам в свое время, когда Украина отказалась от собственного ядерного оружия.

Конечно, в данном случае дипломатия должна быть на передовой линии, потому что очень много зависит от того, как мы доносим до мирового сообщества, до мировых лидеров нашу позицию.

Теоретически сегодня угроза есть для всех, поскольку мир неуверенный, есть много держав, которые нестабильны в своих взглядах, стремлениях, соблюдении тех обещаний, которые когда-то давали.

Высказывание «хочешь мира, готовься к войне» не отменено, потому мы должны быть готовы защитить свой суверенитет.

Возможно, где-то и вынашивается какой-то дерзкий сценарий относительно Украины. Например, недавно читал российскую книжку какого-то вымышленного автора Александра Воли «Американское сало». В книжке речь идет о том, как в Украине будет происходить мятеж, как свалят «оранжевых» и тому подобное. Только что приобрел другую книжку – «История украинско-российских войн», где подается «интересный» взгляд на историю Украины и России. Еще одна новинка – роман «Поле боя – Украина» – моделирует ситуацию в Украине на 2010 год. Например, в Крыму происходит мятеж, и полуостров занимают российские войска. То есть на литературном, публицистическом уровне ведется «артподготовка», чтобы в случае чего люди были готовы к таким событиям.

Но, как я неоднократно говорил и писал, Украина – не Грузия. Надеюсь, дальше литературного запугивания дело не пойдет.

Как, по вашему мнению, Украина должна была бы реагировать на такую пока еще информационную атаку со стороны России? Мы давно и много говорим об абсолютной незащищенности нашего информационного пространства, однако почти ничего не делаем для его защиты. У нас нет контрпропаганды, интеллектуального сопротивления той лжи, которая выливается на Украину со страниц газет, теле- и радиоэфира, из Интернета. Мы неуверенно и вяло реагируем на откровенные попытки очернить прошлое и современность Украины.

Поэтому нам нужно постоянно заботиться об эффективной защите собственного информационного пространства, а инсинуациям противопоставлять правду. Это требует достаточно больших финансовых и интеллектуальных ресурсов. Но, думаю, информационная война дешевле, чем война настоящая. Об этом нужно помнить и не экономить на жизненно важных для государства сферах.

Разговаривала Оксана Климончук

Фото с сайта intelligent.lv/