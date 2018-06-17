Штрафовать депутатов-прогульщиков! Ноу-хау Литвина?

Председатель ВР Владимир Литвин вчера пообещал подписать распоряжение о запрещении народным депутатам отсутствовать на пленарных заседаниях парламента без уважительных причин. И объяснил, что некоторые народные избранники, даже главы комитетов ВР, злоупотребляют служебным положением. Во время пленарных недель они проводят агитационную работу в регионах Украины.

Отныне во время пленарных заседаний депутаты, в том числе руководители комитетов, могут отсутствовать лишь по болезни или в случае включения в состав официальных делегаций. А иначе – командировку в пленарную неделю нардепам не оформят, и агитировать им придется за свои деньги.

Это заявление стало логичным продолжением распоряжения Литвина от 7 сентября, предусматривающего, что депутаты не получат зарплату за те дни, когда заседания парламента блокировались. «Для парламентария производство – это работа над законами, и тут я не вижу повода для дискуссии», - уверенно заявил спикер, храбро бросившись в бой с прогульщиками пленарных заседаний.

Правда, его первый заместитель, член Партии регионов Александр Лавринович считает, что в распоряжении Литвина «есть элементы избирательной кампании, которая стартовала де-факто. Это рефлекторная реакция на настроения граждан, которые, понятно, одобряют такое решение. Если бы вообще лишили зарплаты, да еще какие-нибудь репрессивные меры приняли, это было бы вообще – класс!» А настроения граждан действительно однозначны: социологические опросы показывают, что против блокирования работы парламента настроены больше 70% опрошенных.

Впрочем, большинство политиков и журналистов сходятся на том, что чуть ли не всем парламентариям их служебные зарплаты – «до лампочки». У них «крутятся» деньги совсем иных масштабов. По мнению Нестора Шуфрича (ПР), найдется не больше десятка депутатов, которые хоть как-то почувствуют невыплату зарплатных денег.

Но при этом от некоторых нардепов пришлось услышать слова типа «Невидано!» и «Неслыханно!», хотя в действительности ничего нового в предложениях Владимира Литвина нет. Штрафование нерадивых депутатов практикуют во многих парламентах мира. Кроме, разве что, одной достаточно важной детали: согласно распоряжению Литвина, материально страдают все без исключения депутаты, независимо от того, кто именно блокировал работу парламента или прогуливал заседание.

Между тем, история парламентаризма свидетельствует: обычно карали и карают тех "слуг народа", которые небрежно относятся к исполнению своих служебных обязанностей. Такой опыт был в Российской империи, когда та завела у себя полубутафорский парламентаризм. В частности, закон от 6 июля 1908 г. «О назначении членам Государственной Думы ежегодного содержания» предусматривал штрафы за прогул заседаний – 25 рублей за каждое прогулянное заседание, но не свыше 350 рублей в месяц. В качестве уважительных причин пропуска заседаний рассматривались болезнь депутата, смерть или тяжелая болезнь членов его семьи, а также «занятия, связанные с деятельностью» Думы и «личные дела, не терпящие промедления».

В настоящее время руководство Государственной Думы России такоже имеет право карать депутатов-прогульщиков, а именно – лишать зарплаты. Такое решение было принято в позапрошлом году.

Педантичные немцы тоже бьют по карману лентяев-депутатов. Пропуски заседаний бундестага по неуважительной причине приравниваются к прогулам и караются вычетами из оклада. Интересно, что лоббирование при этом не является чем-то незаконным. В «Кодексе поведения члена бундестага», принятом в 1972 году, народному избраннику «предоставляется право заниматься за вознаграждение проблемами, которые выносятся на обсуждение комитетов парламента. Но перед началом слушаний в комитете необходимо объявить коллегам о своей личной заинтересованности».

Хотелось бы посмотреть и послушать, как наши нардепы публично объявляют коллегам по комитету о «своей личной заинтересованности» в решении того или иного вопроса.

Спикер нижней палаты чешского парламента Мирослав Влчек предложил в этом году штрафовать народных избранников за необоснованное отсутствие на более чем 30% заседаний Палаты депутатов и ее комитетов.

Предусмотрено штрафование любителей прогулять пленарное заседание и в итальянском парламенте. Но там действует классический принцип «где штрафы, там и премии». Для итальянских парламентариев, которые добросовестно посещают заседание, предусмотрена премия в размере половины служебного оклада.

Своеобразный принцип социальной справедливости введен в Бельгии. Там штрафуют не только ленивых парламентариев. Штраф размером 150 евро должен заплатить и избиратель, не выполнивший свой гражданский долг и не проголосовавший на выборах. Если же этот господин (или госпожа) систематически пренебрегает выборами, его дело рассматривает суд и, как правило, лишает его избирательных прав на срок от 5 до 10 лет. И это довольно серьезное наказание, поскольку автоматически предусматрен запрет занимать должности на государственной службе. В итоге процент избирателей Бельгии, участвующий в голосованиях, как правило, превышает 90%.

Но штраф – это далеко не самая «крутая» мера наказания для парламентских прогульщиков и «блокираторов». Новейшая история Европы знает куда более серьезные меры. В июне 2002 года почти половину фракции партии тогдашнего президента Коштуницы исключили из парламента Сербии за прогулы. А некоторые из их мест отдали депутатам от других партий. В знак протеста парламент покинули все 45 депутатов президентской фракции.

Основанием для исключения стало то, что депутаты от возглавляемой Коштуницей Демократической партии Сербии часто бойкотировали заседание парламента, в котором по этой причине нередко не было кворума. Они почти затормозили работу и создали ситуацию, которая могла привести к досрочным выборам. Такого результата добивались как Коштуница, так и сторонники бывшего президента Югославии Слободана Милошевича.

Основной оппонент Коштуницы, премьер-министр Сербии Зоран Джинджич заявил, что решение об исключении депутатов было принято для того, чтобы "навести порядок в стране". По словам Джинджича, депутаты "должны делать то, за что им платят", а не бойкотировать сессии.

Таким образом, у Владимира Литвина есть своего рода «резерв» для определения меры наказания тем, кто срывает работу Верховной Рады. И тем, кто не просто бойкотирует ее роботу, а еще и блокирует парламентскую трибуну, следует задуматься о том, что руководство украинского парламента может обратиться к сербскому опыту.

Николай Писарчук