Мороз: Наша Украина сама виновата

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявляет, что фракция "Наша Украина" сама виновата в том, что ВР уволила Бориса ТАРАСЮКА с должности министра иностранных дел.

Об этом спикер заявил в интервью телеканалу "Рада".

По словам А.МОРОЗА, антикризисная коалиция предлагала "Нашей Украине" треть состава Кабинета министров в случае ее входа в коалицию. "Мы предлагали, берите на себя ответственность, входите в более широкую коалицию... Вы написали заявления под политическим давлением, чтобы выйти, чтобы строить на конфронтационной основе взаимоотношения между институтами власти", - отметил А.МОРОЗ.

"А теперь это выставляется, как претензия к парламенту, что уволили министров. Но вы же принудили это делать, принудили Б.ТАРАСЮКА заявить, что он в радикальной позиции к Кабинету министров. Как же он может быть в составе Кабинета министров, если он в радикальной оппозиции к нему?” - прибавил он.

Что касается Б.ТАРАСЮКА, парламентом были сделаны «абсолютно целесообразные шаги», убежден спикер.

На вопрос о возможном освобождении от должности министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО, А.МОРОЗ ответил, что ему не известно, зарегистрировано ли в парламенте соответствующее постановление.

"За постановление я пока сказать не могу, выводов на этот счет относительно судьбы министра обороны нет", - уточнил председатель Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 1 декабря приняла постановление об отставке Б.ТАРАСЮКА с должности главы МИД. Однако Шевченковский районный суд Киева прекратил действие постановления, а Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал указ о продолжении выполнения Б.ТАРАСЮКОМ обязанностей министра иностранных дел.