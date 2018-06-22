После украинско-российского стола в Брюссель захотелось с особой силой

«Надо встречаться экспертными группами, надо дружить народами, надо вступать в диалог парламентами», – кто из апологетов улучшения украинско-российских отношений только не призывал к общению. Информагентство УНИАН совместно с российским «РИА Новости» предоставили площадку для такого диалога и провели первую дискуссию. «Украина–Россия: 15 лет врозь или вместе» – так назывался круглый стол, на который были приглашены эксперты и журналисты из России и Украины. Круглый стол прошел в Киеве, в УНИАН.

Приглашением гостей от Украины занимался УНИАН, от российской стороны – партнеры «РИА Новости». Он прошел с эмоциями и сопровождался непростой дискуссией. Но показал главное – общаться нужно чаще, тогда мы сможем не только слушать, но и слышать друг друга.

Я думаю, что не только для меня, но и для абсолютного большинства присутствующих украинских журналистов это было серьезной встряской. Но я поняла, в чем драма России. Вся беда в том, что у них на одного скандального журналиста с фамилией, увы, Шевченко приходиться только один Бордюгов. Геннадий Бордюгов – руководитель исследовательских программ Ассоциации историков и исследователей, единственный член российской делегации, кто серьезно готовился к встрече с украинскими экспертами и журналистами. Единственный из россиян, кто в этот день нашел слова, с которых реально можно начинать диалог и искать взаимопонимание.

Геннадий Бордюгов, руководитель исследовательских программ Ассоциации историков и исследователей (Россия)

«У нас особые счеты с далеким и близким прошлым… Давайте будем профессионально честными и мужественными в оценке нашего сокрушительного опыта… Современная Россия была во многом создана Киевской Русью. У нас были совместные проекты с немецкими учеными, мы издали двухтомник. И это не общая история, я в такое не верю, это – беспощадный, но корректный диалог, это оценка застарелых и болезненных противоречий, это культурное притяжение и политическое отторжение…И мы можем начать такой диалог с Украиной». Столь благожелательное и серьезное начало, заданное Геннадием Бордюговым, сулило, что диалог будет продуктивным.

Валерий Чалый, директор международных программ центра Разумкова

Эту мирную тональность продолжил Валерий Чалый, директор международных программ центра Разумкова.

«Я хотел бы перейти к новейшей истории последних пятнадцати лет наших отношений, – сказал Валерий Алексеевич. – Отношение российских властей к оранжевой власти было резко отрицательным, и теперь наступил новый период, и мы восполняем пробелы и запускаем новые механизмы сотрудничества. Скоро состоится визит Президента России в Украину, но я уверен, что одним визитом проблемы не решишь. В кабинетах Президентов вопросы украинско-российских отношений не исчерпываются. Нужен широкий диалог народов и элит… Следующий период наших отношений, надеюсь, будет более честный. Он приведет к новому алгоритму, новому стилю, новому качеству партнерства наших стран. От успехов наших стран зависит будущее народов этих стран».

Казалось, что и дальше все пройдет мирно…

Виталий Третьяков, редактор газеты «Московские новости»

Но не тут то было. Сначала на разогреве публики выступил Виталий Третьяков, редактор газеты «Московские новости» и журнала «Политический класс». Его, в общем-то, сдержанное выступление венчала историйка, рассказанная якобы украинским депутатом прошлого созыва. «Если вы так гордитесь независимостью, чего же вы несете ее в Брюссель?» – «На фиг нам эта независимость – она сейчас уже ничего не стоит», – якобы ответил депутат.

Наверное, не все российские журналисты, мыслители и общественные деятели так далеки от украинского народа. Видимо, Виталий Третьяков не полагал, что для участников круглого стола с украинской стороны и журналистов, собравшихся в зале, «независимость» значит несколько больше, чем для того виртуального депутата. Интересно, что очень дипломатичный Валерий Чалый заметил, что, мол, ничего удивительного, что депутат не попал в нынешний парламент. Так будет со всеми, кто усомниться в украинской независимости.

Журналист из Росси по фамилии Шевченко

Но речь Виталия Третьякова – просто поэзия по сравнению с теми пассажами, которые выдавал некий журналист из Росси по фамилии Шевченко, или, как он сам себя представил, «русский интеллектуал, популярный тележурналист».

«Русский интеллектуал» приехал, в частности, защищать украинский народ от культурного геноцида. «Вы Голодомор геноцидом объявили? Так давайте выкопаем трупы остальных людей и определим их национальность… Мы видим, как потомки тех, кто сидел в карпатских лесах, уничтожают идентичность значительной части людей Украины. То, что происходит с Востоком, мы называем «геноцидом», – провозгласил российский журналист.

Невольно вспоминается грустное пророчество Анны Политковской о том, что российские журналисты либо исчезают, либо превращаются в цепных псов власти.

Народный депутат Украины Тарас Чорновил

Тарас Чорновил, народный депутат Украины, выступавший ранее, заявил, что он как «регионал» не согласен со своей фракцией, не голосовавшей за закон о Голодоморе.

После выступления «российского интеллектуала» он вскипел. «Я не собираюсь принимать в этом участия», – заявил депутат от Партии регионов, отреагировав таким образом на антиукраинское выступление Шевченко.

В комментарии УНИАН Чорновил объяснил, что очень много сделал для украинско-российских отношений, чтобы «непростые моменты общей истории не мешали становлению теплых человеческих отношений между нашими народами». «А из России привозят людей с такими шовинистическими взглядами, – сказал Черновил, – неадекватными не только для украинских граждан, но и для российской интеллигенции, большинства общественных деятелей России. Я не могу своим присутствием освящать сборище людей, поддающих сомнению саму украинскую независимость».

Следом за ним вышел российский гость – Виталий Третьяков. Как он сам потом признался, «для баланса», раз вышел один украинец, то должен выйти один россиянин.

Этот «обмен уходами» смягчил и прокомментировал директор главной дирекции стран СНГ и Балтии «РИА «Новости» Алан Касаев:

– Увы, согласен с украинскими политологами, нужно срочно заниматься кому-то формированием экспертных групп разного уровня для обсуждения очень дискуссионных вопросов наших отношений. При этом совершенно понятно: никуда нам не уйти от острых вопросов, даже если они не проработаны на уровне научного сообщества или узкого экспертного сообщества. Выходы из зала и хлопанье дверями – объяснимы, но это не выход.

– А почему вы не признаете русский язык государственным», – наступательно вопрошал во время кофе-брейка Максим, обращаясь к украинским журналистам.

– Мы хотим дать окрепнуть украинскому языку, – мягко оппонировали мы.

– А зачем дать ему окрепнуть? Нацию хотите сформировать? – глупо огрызался «интеллектуал».

– Хотим, – я продолжала улыбаться, и на какой-то момент, казалось, обезоружила его, откровенностью.

– Но мы придем сюда защищать свою родину, – воинственно сказал тот.

– Вы имеет в виду вашу этническую родину? – переспросила я.

– Политическую, – ответсьвовал он.

Потом он взял мобилку и ринулся давать кому-то комментарии про «культурный геноцид» Украины.

Как жаль, что общественное мнение в России формируют не действительно интеллектуалы, которых там хватает, а вот такие «российские журналисты», стукачи, бывшие и нынешние агенты спецслужб и просто недалекие люди.

В сторонке печально улыбался Геннадий Бордюгов. Ему явно было неловко за своих коллег.

– Вы тоже хотите защитить нас от геноцида? – спросила я.

– Нет, – улыбнулся Геннадий. – Простите уж его, он всегда такой.

Лана Самохвалова