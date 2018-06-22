После украинско-российского стола в Брюссель захотелось с особой силой
Сначала во время бесед о двусторонних отношениях дверью хлопнул Тарас Чорновил. Потом «для баланса» вышел представитель России. А еще один из них угрожал, что придет в Украину защищать Россию...
«Надо встречаться экспертными группами, надо дружить народами, надо вступать в диалог парламентами», – кто из апологетов улучшения украинско-российских отношений только не призывал к общению. Информагентство УНИАН совместно с российским «РИА Новости» предоставили площадку для такого диалога и провели первую дискуссию. «Украина–Россия: 15 лет врозь или вместе» – так назывался круглый стол, на который были приглашены эксперты и журналисты из России и Украины. Круглый стол прошел в Киеве, в УНИАН.
Приглашением гостей от Украины занимался УНИАН, от российской стороны – партнеры «РИА Новости». Он прошел с эмоциями и сопровождался непростой дискуссией. Но показал главное – общаться нужно чаще, тогда мы сможем не только слушать, но и слышать друг друга.
Я думаю, что не только для меня, но и для абсолютного большинства присутствующих украинских журналистов это было серьезной встряской. Но я поняла, в чем драма России. Вся беда в том, что у них на одного скандального журналиста с фамилией, увы, Шевченко приходиться только один Бордюгов. Геннадий Бордюгов – руководитель исследовательских программ Ассоциации историков и исследователей, единственный член российской делегации, кто серьезно готовился к встрече с украинскими экспертами и журналистами. Единственный из россиян, кто в этот день нашел слова, с которых реально можно начинать диалог и искать взаимопонимание.
|Геннадий Бордюгов, руководитель исследовательских программ Ассоциации историков и исследователей (Россия)
|Валерий Чалый, директор международных программ центра Разумкова
«Я хотел бы перейти к новейшей истории последних пятнадцати лет наших отношений, – сказал Валерий Алексеевич. – Отношение российских властей к оранжевой власти было резко отрицательным, и теперь наступил новый период, и мы восполняем пробелы и запускаем новые механизмы сотрудничества. Скоро состоится визит Президента России в Украину, но я уверен, что одним визитом проблемы не решишь. В кабинетах Президентов вопросы украинско-российских отношений не исчерпываются. Нужен широкий диалог народов и элит… Следующий период наших отношений, надеюсь, будет более честный. Он приведет к новому алгоритму, новому стилю, новому качеству партнерства наших стран. От успехов наших стран зависит будущее народов этих стран».
Казалось, что и дальше все пройдет мирно…
|Виталий Третьяков, редактор газеты «Московские новости»
Наверное, не все российские журналисты, мыслители и общественные деятели так далеки от украинского народа. Видимо, Виталий Третьяков не полагал, что для участников круглого стола с украинской стороны и журналистов, собравшихся в зале, «независимость» значит несколько больше, чем для того виртуального депутата. Интересно, что очень дипломатичный Валерий Чалый заметил, что, мол, ничего удивительного, что депутат не попал в нынешний парламент. Так будет со всеми, кто усомниться в украинской независимости.
|Журналист из Росси по фамилии Шевченко
«Русский интеллектуал» приехал, в частности, защищать украинский народ от культурного геноцида. «Вы Голодомор геноцидом объявили? Так давайте выкопаем трупы остальных людей и определим их национальность… Мы видим, как потомки тех, кто сидел в карпатских лесах, уничтожают идентичность значительной части людей Украины. То, что происходит с Востоком, мы называем «геноцидом», – провозгласил российский журналист.
Невольно вспоминается грустное пророчество Анны Политковской о том, что российские журналисты либо исчезают, либо превращаются в цепных псов власти.
|Народный депутат Украины Тарас Чорновил
После выступления «российского интеллектуала» он вскипел. «Я не собираюсь принимать в этом участия», – заявил депутат от Партии регионов, отреагировав таким образом на антиукраинское выступление Шевченко.
В комментарии УНИАН Чорновил объяснил, что очень много сделал для украинско-российских отношений, чтобы «непростые моменты общей истории не мешали становлению теплых человеческих отношений между нашими народами». «А из России привозят людей с такими шовинистическими взглядами, – сказал Черновил, – неадекватными не только для украинских граждан, но и для российской интеллигенции, большинства общественных деятелей России. Я не могу своим присутствием освящать сборище людей, поддающих сомнению саму украинскую независимость».
Следом за ним вышел российский гость – Виталий Третьяков. Как он сам потом признался, «для баланса», раз вышел один украинец, то должен выйти один россиянин.
Этот «обмен уходами» смягчил и прокомментировал директор главной дирекции стран СНГ и Балтии «РИА «Новости» Алан Касаев:
– Увы, согласен с украинскими политологами, нужно срочно заниматься кому-то формированием экспертных групп разного уровня для обсуждения очень дискуссионных вопросов наших отношений. При этом совершенно понятно: никуда нам не уйти от острых вопросов, даже если они не проработаны на уровне научного сообщества или узкого экспертного сообщества. Выходы из зала и хлопанье дверями – объяснимы, но это не выход.
– А почему вы не признаете русский язык государственным», – наступательно вопрошал во время кофе-брейка Максим, обращаясь к украинским журналистам.
– Мы хотим дать окрепнуть украинскому языку, – мягко оппонировали мы.
– А зачем дать ему окрепнуть? Нацию хотите сформировать? – глупо огрызался «интеллектуал».
– Хотим, – я продолжала улыбаться, и на какой-то момент, казалось, обезоружила его, откровенностью.
– Но мы придем сюда защищать свою родину, – воинственно сказал тот.
– Вы имеет в виду вашу этническую родину? – переспросила я.
– Политическую, – ответсьвовал он.
Потом он взял мобилку и ринулся давать кому-то комментарии про «культурный геноцид» Украины.
Как жаль, что общественное мнение в России формируют не действительно интеллектуалы, которых там хватает, а вот такие «российские журналисты», стукачи, бывшие и нынешние агенты спецслужб и просто недалекие люди.
В сторонке печально улыбался Геннадий Бордюгов. Ему явно было неловко за своих коллег.
– Вы тоже хотите защитить нас от геноцида? – спросила я.
– Нет, – улыбнулся Геннадий. – Простите уж его, он всегда такой.
Лана Самохвалова