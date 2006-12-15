Ющенко: за выходные секретариаты придут к согласию по госбюджету

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что за выходные дни Секретариат главы государства и Кабинет министров найдут понимание относительно закона о государственном бюджете на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сообщил на брифинге для прессы после окончания встречи с советом антикризисной коалиции и членами правительства.

В.ЮЩЕНКО рассказал журналистам, что в ходе встречи он выразил свою позицию относительно тех вопросов, которые обязательно необходимо учесть в процессе доработки государственного бюджета. В частности, В.ЮЩЕНКО сказал, что для него принципиальным был и остается вопрос назначения пенсий на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Он отметил, что этого принципа в Украине придерживались более двух лет, и ему досадно, что была попытка несоблюдения этого принципа в следующем году. «Мы говорим о людях, которые не могут покрыть свои расходы другим путем, чем пенсия», - отметил Президент.

Он сообщил, что стороны договорились провести консультации между экономическим блоком Секретариата Президента и Министерством финансов, чтобы в ближайшие день-два найти понимание по этому вопросу и другим разногласиям.

Глава государства сообщил, что во время встречи уже найдено понимание о предоставлении правительством бюджетных займов местным бюджетам на протяжении года.

Он выразил надежду, что среди прочего стороны также найдут понимание относительно положения госбюджета, которое предусматривает вексельную форму расчетов при импорте нефти. По словам Президента, это позволит монетаризировать и найти дополнительные средства в государственный бюджет.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО направил в парламент на повторное рассмотрение Закон Украины «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями.

Основные замечания главы государства сводились к необходимости установления уровня минимальной пенсии на уровне прожиточного минимума; необходимости увеличения уровня минимальной зарплаты. Также Президент настаивал на ликвидации диспропорции денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Кроме того, В.ЮЩЕНКО предлагал не предусматривать в госбюджете-2007 предоставление займов местным бюджетам, которые выходят за пределы бюджетного периода. Также Президент в своих предложениях в госбюджет предлагал отнести нефть или нефтепродукты к перечню товаров, которые будут импортироваться без возможности оформления налогового векселя.

Сегодня Верховная Рада не поддержала закон “О государственном бюджете Украины на 2007 год” со всеми предложениями Президента. “За” проголосовали 248 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.