Янукович: надо объединить усилия секретариатов

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что необходимо разработать совместный регламент действий секретариатов Президента и Кабинета министров.

Об этом он заявил журналистам по окончании встречи Президента Украины с руководителями правящей коалиции.

При этом он отметил, что представители юридических служб обоих секретариатов должны постоянно сотрудничать между собой.

В свою очередь первый вице-спикера парламента Адам МАРТЫНЮК сказал, что в ходе встречи обсуждались планы, суть которых сводится к созданию временного регламента взаимодействия двух секретариатов. По его словам, Верховная Рада, со своей стороны, будет этому способствовать.

А.Мартынюк добавил, что по результатам встречи договорились создать комиссию для подготовки такого регламента, которую возглавят руководитель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА с одной стороны, а с другой стороны министр Кабинета Министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ.

А.Мартынюк добавил, что комиссии будут выделены 10-12 дней, чтобы она вынесла на дальнейшее рассмотрение свои наработки по регламенту.