Черновецкий на Николая собрался в Москву

С 19 до 20 декабря этого года в Москве с визитом будет находиться делегация Киева во главе с Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, визит состоится во исполнение положений Соглашения между правительством Москвы и Киевской городской властью и в связи с подписанием Протокола о сотрудничестве в области градостроительства.

В состав киевской делегации также вошли: Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР; заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ; заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ; и.о. заместителя председателя КГГА – начальник Главного управления экономики и инвестиций Денис БАСС; и.о. заместителя председателя КГГА – советник городского председателя Владимир ГОЛОВАЧ; первый помощник Киевского городского председателя – руководитель группы советников Вячеслав СУПРУНЕНКО; начальник управления информационного обеспечения – пресс-секретарь Киевского городского председателя Марина ЛАХНО.