Ющенко отомстил Януковичу и МВД за Луценко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие нескольких постановлений Кабинета Министров о назначении семи заместителей министра внутренних дел.

Об этом говорится в Указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.

В частности, речь идет о постановлениях Кабмина от 13 декабря 2006 года № 1731 «О назначении ФАТХУТДИНОВА В.Г. заместителем Министра внутренних дел Украины – начальником милиции общественной безопасности», № 1734 «О назначении БОДНАРЯ В.Е. заместителем Министра внутренних дел Украины – начальником Главного следственного управления», № 1735 «О назначении СУСЛОВА В.И. заместителем Министра внутренних дел Украины», № 1736 «О назначении ПЛЕХАНОВА М.А. заместителем Министра внутренних дел Украины по вопросам кадровой работы и внутренней безопасности», № 1737 «О назначении МАРМАЗОВА В.Е. заместителем Министра внутренних дел Украины по связям с Верховной Радой Украины и другими органами государственной власти», № 1741 «О назначении КУПЯНСКОГО М.Г. заместителем Министра внутренних дел Украины – начальником криминальной милиции», и № 1742 «О назначении КОРНИЕНКО М.В. первым заместителем Министра внутренних дел Украины».

Учитывая, что основные задачи Министерства внутренних дел Украины и, соответственно, его должностных лиц связаны с формированием и реализацией государственной политики в сфере защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, Президент считает, что указанные решения Кабинета Министров Украины приняты в нарушение конституционных полномочий Президента Украины по обеспечению национальной безопасности, руководству в этой сфере и соблюдению прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных частью второй статьи 102, пунктами 1 и 17 части первой статьи 106 Основного Закона Украины, в нарушение Указа Президента Украины от 4 декабря 2006 года № 1025 «О Перечне должностей руководителей воинских формирований, правоохранительных органов, органов дипломатической службы, кандидатуры для назначения на которые согласуются с Президентом Украины», которым предусмотрено согласование с главой государства кандидатур для назначения на должности первого заместителя Министра внутренних дел Украины и заместителя Министра внутренних дел Украины.

Исходя из этого, Президент решил остановить действие этих постановлений. Кроме того, В.ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд “для решения вопроса о конституционности указанных постановлений Кабинета Министров Украины”.