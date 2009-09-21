За неуплату 10 штрафов Луценко угрожает отбирать авто
15:11, 21 сентября 2009Политика
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Министр дал пресс-конференцию в Запорожье
У автомобилистов, не оплачивающих штрафы за нарушения правил дорожного движения, будут забирать машины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Запорожье министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.
По его словам, нововведение будет внедрятся МВД совместно с Государственной исполнительной службой и коснется автовладельцев, не оплативших 10 и более штрафов.
"Речь идет о тех, кто не заплатил по 10 и более штрафов. Принято решение, что совместно с исполнительной службой сотрудники ГАИ будут изымать авто и выставлять его на продажу, чтобы компенсировать неуплату штрафов", - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.
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