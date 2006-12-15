Тарас Черновол ушел с круглого стола

Тарас Черновол демонстративно покинул круглый стол «Украина–Россия: 15 лет врозь или вместе?»

«Я не собираюсь принимать в этом участия», – заявил депутат от Партии регионов, отреагировав таким образом на антиукраинское выступление российского тележурналиста Максима Шевченко, принимавшего участие в круглом столе.

В комментарии УНИАН Черновол объяснил, что очень много сделал для украинско-российских отношений, чтобы «непростые моменты общей истории не мешали становлению теплых человеческих отношений между нашими народами». «А из России привозят людей с такими шовинистическими взглядами, – сказал Черновил, – неадекватными не только для украинских граждан, но и для российской интеллигенции, большинства общественных деятелей России. Я не могу своим присутствием освящать сборище людей, поддающих сомнению саму украинскую независимость».

В круглом столе принимали участие украинские и российские политологи и журналисты. Подробности читайте позже.