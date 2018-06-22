На годовщину «без Кучмы» Луценко пил, не закусывая

Шестая годовщина со дня начала акции «Украина – без Кучмы!» на Майдане прошла, как говорится, без галстуков – в самой непринужденной и неофициальной обстановке. Участники тех событий установили исторический раритет – ту самую палатку, которая появилась в центре столицы 15 декабря 2000 года. Тут же поставили две скамейки, обтянули их колючей проволокой, у входа в брезентовый домик появилась карикатура на Кучму с подписью: «Его наследники», а рядом – фото Ющенко, здоровающегося с Януковичем. Принесли две иконки, открыли бутылку «Киндзмараули», помянули Георгия Гонгадзе.

Единственная палатка, которую поставили, имела символическое значение

Ее поставили в честь Гонгадзе и обнесли колючей проволокой

Гию помянули грузинским красным

– Я тогда со своими товарищами почти неделю двигался пешком из Житомира в Киев. Постоянно шел мокрый снег, но у нас было ощущение свободы, – вспоминает Георгий Лукьянчук, бывший в то время членом партии «Собор». – В 2004-м, когда на улицы вышли сотни тысяч человек, выступать против режима стало безопасно. А тогда в 2000 году – нас было всего несколько сотен человек. К сожалению, многое из того, за что мы боролись, достичь не удалось. Да, в стране появилась свобода слова, но, например, экономика до сих пор остается в прежнем состоянии.

.... и поставили за упокой

Пессимизм Георгия Лукьянчука разделяет и Олег Бойко, глава Общества новых политических узников.

– В 2004 в Украине проросла демократия, но посеяна она была тогда, в дни проведения акции «Украина без Кучмы!» Вот за эти палатки в 2000 году режим посадил шестнадцать человек. Я тоже оказался тогда за решеткой, – говорит Бойко. – Мы отсидели свои сроки, а, выйдя на свободу, большинство из нас не смогло устроиться на работу. Многие получили туберкулез, развелись со своими семьями. Я утратил квартиру. Главное, Совет Европы признал нас политзаключенными, а на родине мы до сих пор не реабилитированы. И мне жалко, что сегодня здесь нет многих из тех, кто тогда руководил акцией «Украина – без Кучмы!»

Среди празднующих шестую годовщину со дня начала мероприятия был замечен лидер УНА–УНСО Игорь Мазур и Владимир Чемерис, бывший в то время народным депутатом Украины и выступавший против Кучмы. Вместе со своими товарищами разбивал палатку и другой участник акции, Александр Старинец. Шесть лет назад он возглавлял ЦК Украинского коммунистического союза молодежи и был депутатом ВР.

Отмечать годовщину УБК начали с поминок журналиста

Старинец сказал, что самый драматичный момент акции «Украина – без Кучмы!» наступил тогда, когда милиция разгромила палаточный городок на Крещатике. Социалист Александр Ротаенко посетовал на то, что многие из тех, кто тогда выступал против УБК, теперь оказались во власти и приписывают себе заслуги в борьбе с режимом. Все участники акции сошлись во мнении, что без нее не было бы Помаранчевой революции.

Ветераны гадали, придет ли на Майдан Луценко. С одной стороны, он теперь уже не министр, и у него должно появиться время для таких визитов, с другой – Юрий Витальевич вчера отмечал свой день рождения, и это может резко понизить желание появляться на людях. Склонялись к тому, что он, скорее всего, не появится, поэтому решили начать без него: достали пластмассовые стаканчики, бутерброды, водку. Выпили.

Луценко вспомнил, что на акцию УБК вышли на следущее утро после его дня рождения

А один из главных учасников празднования Чемерис пил с друзьями

Однако вскоре появился Луценко. Он по-простецки обнимался со своими товарищами по борьбе и заявил, что активисты УБК будут отмечены государственными знаками отличия, во всяком случае такой план имеется у Секретариата Президента. Находясь за оградой из колючей проволоки, Юрий Витальевич вспоминал те дни. Однажды львовские националисты «наехали» по идейным соображениям на молодых социалистов, но всех примирили «унсовцы». После этого споров не было, все понимали, что делают одно дело. В целом Луценко выпил три чарки и, закусив маленьким кусочком колбасы, ушел с Майдана.

В это время главную елку страны украшали плюшевыми щелкунчиками, козаками и поросятами. По идее, поросята должны быть красными (наступает Год Красного Кабана), но некоторым они казались желтыми, а некоторым – оранжевыми.

Антон Зикора

Фото Дмитрия Стаховского