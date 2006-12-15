Луценко верит, что помаранчевая революция - это еще не финал

Секретариат Президента планирует наградить активистов акции «Украина без Кучмы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО в интервью журналистам на Майдане Незалежности в Киеве, куда пришел по случаю 6-й годовщины акции «Украина без Кучмы».

«Знаю, что Секретариат Президента планирует наградить активистов «Украина без Кучмы» государственными знаками отличия и, возможно, это будет лучшей формой реабилитации, чем любые признания из рук этого парламента», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он добавил, что «эта акция (какая происходила сегодня – УНИАН) праздник и воспоминания. Это акция единения тех ребят, которые по зову сердца пришли сюда».

«Сегодня я пришел просто встретиться с ребятами, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, - с которыми начинали серьезную общественную акцию, которая стала репетицией помаранчевой революции». Комментируя сегодняшнее политическое состояние в Украине, он сказал: «как бы мы ни были разочарованы определенными событиями последнего политического сезона, тем не менее, если сравнить Украину с КУЧМОЙ, которая точно шла в диктатуру под громыханье, в том числе милицейских сапог, то сегодняшняя Украина намного лучше. Другой вопрос, что она не достигла того, о чем мечтали, а, собственно, свободы для людей».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что речь идет не о КУЧМЕ сегодня, а о кучмизме, «который пытается получить реванш».

Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что он не отказывается от ни от одного своего слова, которые он говорил, стоя на Майдане и в 2000 и в 2004 году. «Я верю в то, что 2000 и 2004 годы - это далеко не полный перечень новых восстаний, которые приведут страну к нормальной жизни», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Отвечая на вопрос, будет ли это акция «Украина без Януковича», он сказал: «я не думаю, что она будет так персонифицирована, вопрос не в ЯНУКОВИЧЕ».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, люди все больше осознают, «что этот парламент их предал, это правительство их грабит, а отсюда выходит задача для граждан, не для политиков, объединиться и избрать себе лучший парламент, и лучшее правительство».

Ю.ЛУЦЕНКО, отвечая на один из вопросов, который касался возможности проведения повторных выборов, сказал: «вопрос, какие это выборы, сможем ли мы изменить концепцию, стратегию выборов. Если нам опять раздадут по мифам... тогда действительно вы правы».