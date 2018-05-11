Вехи недели: Нацбанк икает, бюджет хромает, Литвин теряет

В проекте Государственного бюджета на 2010 год экономика оказалась щедро приправленной политической целесообразностью. Левые партии разбежались между разными кандидатами в Президенты. Глава государства на время избавлен от угрозы импичмента. Мэр Ужгорода Сергей Ратушняк разругался с Владимиром Литвином и готов к самостоятельному этапу своей политической карьеры.

Давно подмечено: чем более пафосно правительство рассказывает о проекте бюджета на следующий год, тем больше вопросов к документу возникает у парламентариев. Юлия Тимошенко уже традиционно собрала лояльных чиновников и нардепов в Украинском доме, чтобы рассказать об очередном шедевре «фантастической команды». Если кратко – премьер обещает не шибко баловать бюджетников, предлагает наращивать государственный долг и критикует Национальный банк в уже привычной энергичной и безапелляционной манере. Публично поставленный под проектом бюджета-2010 автограф Юлии Владимировны, вероятно, должен был подчеркнуть решимость правительства провести через заблокированный парламент этот архиважный документ.

Правда, восторги относительно бюджета-2010 на Печерских холмах разделяют далеко не все. Например, Виктор Ющенко серьезно обеспокоен его популистским характером, а ответственный на Банковой за финансовые вопросы Александр Шлапак и вовсе назвал творение правительства «бюджетом обещаний, хитрости и трусости». Не упустил возможности вставить свои 5 копеек и Виктор Янукович, назвавший проект бюджета нереалистичным. Впрочем, чего греха таить: Юлия Тимошенко вовсе не планирует выполнять этот бюджет. Если она будет избрана Президентом, то совмещать новую должность с премьерской не сможет, а если проиграет президентские выборы, то их победитель вряд ли захочет оставлять у себя в тылу такого опасного противника.

Ответственных за проблемы с экономикой страны Юлия Владимировна назначила уже давно: руководство Национального банка от постоянных словесных выпадов премьера в свой адрес, по идее, должно икать, не переставая. Впрочем, с зарплатами руководителей НБУ можно и потерпеть небольшие неудобства. Немного у нас в стране госслужащих, чье вознаграждение за работу больше, чем у Президента. Новоявленных «врагов народа» для разминки взял на карандаш министр внутренних дел. Юрию Луценко хочется доказать свою полезность госпоже Тимошенко, заодно обеспечивая собственное политическое будущее. В итоге курс гривни перестал галопировать и только немного подрагивает, словно после удара милицейской дубинкой.

Политическая составляющая главного финансового документа страны проявилась очень быстро: постпред Президента в парламенте Игорь Попов дал понять, что «нет бюджета – нет выборов». Схема вызвала законное возмущение Юлии Тимошенко, в родном Днепропетровске подробно изобличившей козни Банковой. Кстати, Центральная избирательная комиссия уже потихоньку начинает запускать избирательный процесс, и заместитель ее председателя Андрей Магера не исключил, что для финансирования президентской кампании Кабмин примет отдельное решение. Пока же приятный сюрприз главе государства преподнес Конституционный Суд, по формальному поводу признавший неконституционным выстраданный альянсом БЮТ и Партии регионов закон о парламентских специальных следственных комиссиях. Так что пугать Президента импичментом теперь не получится – по крайней мере, до тех пор, пока не будет принят новый, легитимный вариант злополучного закона.

Рассчитывать на повышение продуктивности работы парламента также не приходится. Пожалуй, только Владимир Литвин всерьез обеспокоен восстановлением работоспособности вверенного его заботам законодательного органа. Владимир Михайлович готов изменить и форму голосования, и формат коалиции, и сплясать польку-бабочку ради того, чтобы иметь возможность спокойно объявить о начале пленарного заседания. Но зловредные политические оппоненты видят в желании спикера принимать законы некий злой умысел, поэтому продолжают ограничивать рабочие порывы Литвина его рабочим кабинетом. Вот парламентскому председателю и приходится практически ежедневно выезжать в народ, чтобы рассказывать о своей политической позиции.

Поездка в Закарпатье принесла Литвину неожиданный результат: эпатажный мэр Ужгорода Сергей Ратушняк объявил о выходе из Народной партии. Сергей Николаевич заявил, что после освобождения от партийного билета чувствует себя словно после клизмы – обновленным. Теперь ничто не помешает Ратушняку в качестве самовыдвиженца зарегистрироваться кандидатом в Президенты, чтобы потратить три месяца избирательной кампании на совмещение приятного с полезным: формирования имиджа украинского Жириновского с нивелированием рейтинга Арсения Яценюка. Агрессивно-полосатые бигборды с рекламой «фронтовика» вряд ли отпугнут Ратушняка, и противоядие для него найти непросто.

Легкое оживление наблюдается на левом фланге украинской политики. Коммунисты празднуют победу: им удалось собрать в единый блок дышащую на ладан СДПУ(о) и диванные Союз левых сил и «Справедливость». В любом случае Петр Симоненко теперь может гордо именовать себя консолидатором носителей левых идей. Он решил задачу-минимум: продлил политическую жизнь КПУ и расширил свое электоральное поле. Заклятым друзьям из СПУ, отказавшимся входить в левый блок, Петр Николаевич сулит скорое превращение в политические трупы. Не исключено, что Симоненко прав, но, по крайней мере, похороны будут пышными – социалисты ведь решили поддержать на президентских выборах Сергея Тигипко, создавая своеобразный союз труда и капитала.

Евгений Магда