Вехи недели: Нацбанк икает, бюджет хромает, Литвин теряет
Новоявленных «врагов народа» взял на карандаш министр внутренних дел. Луценко хочется доказать свою полезность... В итоге курс гривни перестал галопировать…
В проекте Государственного бюджета на 2010 год экономика оказалась щедро приправленной политической целесообразностью. Левые партии разбежались между разными кандидатами в Президенты. Глава государства на время избавлен от угрозы импичмента. Мэр Ужгорода Сергей Ратушняк разругался с Владимиром Литвином и готов к самостоятельному этапу своей политической карьеры.
|Юлия Тимошенко
|Виктор Ющенко
Ответственных за проблемы с экономикой страны Юлия Владимировна назначила уже давно: руководство Национального банка от постоянных словесных выпадов премьера в свой адрес, по идее, должно икать, не переставая. Впрочем, с зарплатами руководителей НБУ можно и потерпеть небольшие неудобства. Немного у нас в стране госслужащих, чье вознаграждение за работу больше, чем у Президента. Новоявленных «врагов народа» для разминки взял на карандаш министр внутренних дел. Юрию Луценко хочется доказать свою полезность госпоже Тимошенко, заодно обеспечивая собственное политическое будущее. В итоге курс гривни перестал галопировать и только немного подрагивает, словно после удара милицейской дубинкой.
Политическая составляющая главного финансового документа страны проявилась очень быстро: постпред Президента в парламенте Игорь Попов дал понять, что «нет бюджета – нет выборов». Схема вызвала законное возмущение Юлии Тимошенко, в родном Днепропетровске подробно изобличившей козни Банковой. Кстати, Центральная избирательная комиссия уже потихоньку начинает запускать избирательный процесс, и заместитель ее председателя Андрей Магера не исключил, что для финансирования президентской кампании Кабмин примет отдельное решение. Пока же приятный сюрприз главе государства преподнес Конституционный Суд, по формальному поводу признавший неконституционным выстраданный альянсом БЮТ и Партии регионов закон о парламентских специальных следственных комиссиях. Так что пугать Президента импичментом теперь не получится – по крайней мере, до тех пор, пока не будет принят новый, легитимный вариант злополучного закона.
|Влаодимир Литвин
Поездка в Закарпатье принесла Литвину неожиданный результат: эпатажный мэр Ужгорода Сергей Ратушняк объявил о выходе из Народной партии. Сергей Николаевич заявил, что после освобождения от партийного билета чувствует себя словно после клизмы – обновленным. Теперь ничто не помешает Ратушняку в качестве самовыдвиженца зарегистрироваться кандидатом в Президенты, чтобы потратить три месяца избирательной кампании на совмещение приятного с полезным: формирования имиджа украинского Жириновского с нивелированием рейтинга Арсения Яценюка. Агрессивно-полосатые бигборды с рекламой «фронтовика» вряд ли отпугнут Ратушняка, и противоядие для него найти непросто.
|Петр Симоненко
Евгений Магда