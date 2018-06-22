Донецк стал “крышей” для недонецких. Но не надолго

Это случилось в столице Донбасса

В город, отнюдь не славящийся пестротой политических взглядов, а скорее выступающий столицей одной партии, съехались люди поговорить именно о роли партий в жизни Украины и о развитии многопартийной системы. Общественный форум был назван: «Эффективность политических партий в Украине: проблемы и перспективы». Политики и политологи, политтехнологи и журналисты, депутаты разных уровней собрались практически со всех уголков Украины, из Страсбурга прилетело несколько представителей евроструктур. Дискуссии, круглые и другой формы столы длились три дня, после чего диспутанты приняли обращение к украинским партиям.

Самый общий вывод, который можно было сделать из всего действа – «страшно далеки они (партии) от народа». Участники форума горячо обсуждали причины отсутствия в Украине действительно идеологических партий и доминирования на арене партий, построенных под отдельных лидеров, непрозрачность партийного финансирования партий и зависимость от олигархов разного масштаба. А за стенами конференц-зала политическая жизнь шла совсем по другим сценариям: партийные вожди разного покроя полным ходом крепили «олигархозависимость» своих партий, формировали коалиции, конфигурацию которых в страшном сне трудно представить. И, как говорится, имели в виду всех этих политологов и политтехнологов с их дискуссиями и обращениями.

Но это совершенно не означает, что форум не имел смысла. Как бы то ни было, с партиями нам что-то нужно делать. Так как сегодня, с введением пропорциональной избирательной системы, они фактически стали единственным субъектом формирования органов власти в стране. И кого может устроить то, что они сформировали? Значит, партиям нужное новое качество, которое будет отвечать новым требованиям. Как его достичь?

Что будет с партиями? Эксперты лаборатории законодательных инициатив, выступившей одним из инициаторов и организаторов форума, в исследовании, предложенном для обсуждения, предлагают несколько шагов, необходимых для усиления роли партий в Украине.

Во-первых, завершить перераспределение полномочий в центре и на местах, проще говоря – политреформу, сбалансировав власть. Во-вторых, усовершенствовать пропорциональную избирательную систему – пересмотрев порядок формирования списков кандидатов на выборах, повысив избирательные барьеры для блоков. В-третьих, усилить финансовые возможности партий и, в-четвертых, достичь действенного государственного контроля за деятельностью партий.

Профессор политологии из Латвии Янис Икстенс: “Ваши партии, это нечто такое...” Представитель Совета Европы Юта Гюцков: “ Не стесняйтесь вы давать партиям деньги из казны...”

Каждый из этих шагов важен сам по себе, и без него ничем хорошим наши партии не закончат. Но так же эти шаги важны во взаимосвязи, поскольку, как известно, незачем вытаскивать из болота одну ногу, оставив там вторую.

Например, почему не обойтись без изменений в избирательное законодательство? По мнению практически всех экспертов, пропорциональные выборы, в целом оправдав себя на общеукраинском уровне, на местных выборах принесли малого хорошего. В селах или поселках, естественно, партии не могли углядеть за чистотой своих рядов и профессионализмом своих кандидатов, и в местные советы пробралось значительно больше демагогов, пустобрехов и циников, чем пробралось бы их на мажоритарных выборах. Не способствовали выборам и закрытые списки партий, когда политиков расставляют по номерам в списке «сверху», то есть в руководстве партии, а низовые ячейки и избиратели не имеют влияния на процесс.

Но сразу после этого отказываться от пропорциональной системы было бы недальновидно. На опыте тех же европейских стран видим, что «пропорционалку» можно существенно улучшить, а не отшатываться от нее. Да, парламенты избираются по пропорциональным избирательным спискам в 18 из 25 стран Евросоюза. На местных выборах в тех же странах ЕС применяются аналогичные системы – в странах Союза действует пропорциональная или смешанная система, в подавляющем большинстве стран местные выборы персонифицированны. Голосование за закрытые списки кандидатов практикуется лишь в 4 странах ЕС, в остальных действует преференциальное голосование, то есть избиратели могут влиять на порядок распределения мандатов между кандидатами от партии.

Народный депутат Владимир Стретович: “ С нашими партиями можно так, можно вот так, а можно и совсем иначе...”

Так почему бы и в Украине в дальнейшем на местных выборах какую-то часть кандидатов не избирать по мажоритарным принципам? Как высказался народный депутат Владимир Стретович, сначала ввести соотношение пропорциональной системы к «мажоритарке» 60 на 40, потом – 70 на 30 и так далее. Аналогично – почему не перенять европейский опыт и не поставить перед блоками более высокий барьер, чем для партий? Тогда потенциально сильные, но беспринципные партии за договорные выгоды не будут «вытягивать» на выборах такие же беспринципные, но безнадежные партии. Во многих странах того же Евросоюза поступают именно так: в Италии партии должны набрать 4% для прохождения в парламент, блоки – 10% и каждая партия в составе блока – не менее 2%, в Литве – 5% и 7% соответственно, в Польше – 3% и 5% соответственно, в Чехии – 5% и 5%, умноженных на количество партий в блоке.

Но этого мало. Каким бы совершенным не удалось сделать избирательное законодательство – это лишь часть проблемы. Чтобы добыть власть и удержать ее, партии не обойтись без серьезных финансов. Наши партии, особенно некоторые, полностью могут сказать о финансах по-одесски, что их таки «у нас есть». Что это за финансы? Один-два денежных «мешка», профинансировав партию, получают полный контроль над ней, поэтому после выборов мы и наблюдаем самые неожиданные «зигзаги» в действиях партий, а голосования дают самые неожиданные сюрпризы верным партийцам. Европейский и мировой опыт и тут подсказывают некоторые ответы на классическое «что делать?»

Прямое государственное финансирование партий осуществляется почти в двух третях стран, причем бюджетная поддержка осуществляется как на выборах, так и в межвыборный период, в 76% стран нет предельных ограничений избирательных фондов, в 85% стран разрешено финансирование партий профсоюзами, почти столько же стран считают целесообразным так называемое корпоративное финансирование, то есть поддержку партий юридическими лицами и структурами с долей государственной собственности. Например, в Германии структура доходов политических партий выглядит так: 30% дают членские взносы, столько же – государственное финансирование, 20% доходов – пожертвования частных лиц, 12% составляет «партийный налог» с партфункционеров и остальные 8% – иные источники.

Формально в Украине также действует государственное финансирование. Согласно принятым в ноябре 2003 года изменениям и Законом «О политических партиях» государство должно финансировать партии, попавшие в парламент. Но в одобренном правящей коалицией государственном бюджете на 2007 год такое финансирование приостановлено: соответствующей строки, где стоит конкретная цифра расходов на партии, в бюджете нет. О чем в таком случае говорить?

Теоретически, конечно, партии должны искать и другие пути, помимо государственных дотаций, для пополнения партийной казны. Но и тут наши партии скованы разного рода запретами и циркулярами. А польза была бы, пришли к выводу участники форума, например, от снятия запрета на перечисление средств в избирательные фонды юридическими лицами, от предоставления налоговых стимулов для поддержки партий тем же юридическим и физическим лицам.

В дискуссионном задоре кто-то из участников форума искренне предлагал узаконить партиям лоббистскую деятельность (тогда, мол, чемоданы денег, которые получают наши партийцы под столом, будут легализированы и послужат благому делу). Однако другие, более трезвые головы, все-таки склоняются к тому, что цивилизованный законодательный лоббизм на западе – это нечто иное, чем способ подзаработать.

В то же время введение государственного финансирования, согласились практически все, должно сочетаться с эффективным государственным контролем за работой партий. В 53% стран партии обязаны опубликовать источники поступления средств. При таких раскладах нашим теневым нефте-газо-металлургически-торгово-мафиозно-полукриминальным спонсорам не спрятаться за расплывчатой формулировкой: «люди поддерживают партию, на взносы живем». Необходимо говорить и о «контроле и ответственности» партий перед избирателями в идеологической сфере.

Руководитель лаборатории законодательных инициатив Игорь Когут: “Дайте скажу, а то забуду...”

Народный депутат от БЮТ Владимир Скубенко: “Не забуду Юлию Владимировну...”

Почему наши партии не боятся ничего обещать избирателям на каждых выборах? Потому что никто потом с них за невыполнение обещаний не спросит. Соответственно, если мы выведем партии из финансовой тени, государство в лице того же Минюста должно внимательно отслеживать деятельность партий на предмет их идеологического целомудрия и соответствия заявленным уставам.

Несмотря на мировоззренческую пестроту участников форума, этот тезис также практически не было подвергнут сомнениям.

Что получаем на выходе?

Народный депутат от Партии регионов: “Мы знаем, как брать власть и как ее возвращать...”

Секретарь Донецкого облсовета Николай Шевченко, 27 лет, в КПСС не был, не участвовал, не состоял, не успел...

Как уже упоминалось, участники форума приняли обращение к украинским партиям, в котором призвали их «к решительным внутренним преобразованиям». В нем есть ряд красивых, идеальных призывов, которые, однако, непросто претворить в жизнь – наподобие «добиваться четкой идеологической определенности», «отказаться от разрешенных законом, но морально сомнительных источников финансирования» и т.п. Наивно? Да, но капля все-таки камень точит. А, кроме того, есть и полностью реалистичные шаги, например – инициировать процесс пересмотра тех же «закрытых» партийных списков, добиваться выполнения уже упоминавшихся законодательных положений о государственном финансировании партий.

Дискуссии о многопартийности – это всегда интересно...

“ Коллега, я вам как врач врачу скажу...”

Хоть и здесь, в государственном финансировании, есть свои «но». Парадокс заключается в том, что стратегически все партии заинтересованы, чтобы государство поддерживало самые принципиальные, саме последовательные из них. Но тактически более мелкие партии, не прошедшие в парламент, не заинтересованы в том, чтобы это финансирование открылось сегодня. Поскольку в таком случае государственную поддержку получают те, кто теперь и так на коне – “регионалы”, “бютовцы”, “нашеукраинцы”, социалисты и коммунисты. Более сильные станут еще сильнее, более слабые – еще слабее. Замкнутый круг? Досадно, но светлой мысли на этот счет услышать не довелось, выхода никто не указал.

Что будет с Донецком?

Все-таки, кажется, правильно, что для проведения форума был избран именно Донецк. Город живет своей, отличной от Киева, от Житомира, от Днепропетровска или Сум жизнью. Роскошные гостиницы и рестораны, множество казино и залов игральных автоматов, грандиозная световая реклама. И что-то неуловимое, трудно осознаваемое отличает такие города от европейских полисов, где не выберут мэром Черновецкого, но и не будут молиться как на святыню на Рината Леонидовича и Виктора Федоровича.

Здесь не может быть иронии, даже малейшей, по отношению к этим именам. Таксист на полном серьезе расскажет вам, что Виктор Федорович «сказал – сделал», снизив цены на бензин, а когда едва возник дефицит, слетал в Москву, встретился с Путиным, и дефицита нет. Старичок на скамейке в парке что-то бормочет про «зверьков» с Кавказа, которые держат рынок «под куполом» в центре города, но на вопрос, что ему думается о некоторых товарищах оттуда же, которые держат весь Донбасс, слышишь: «не сравнюйте, скоко этот человек делает для города», после чего слышишь монолог про «юных футболистов из «Шахтера», которые бесплатно тренируются на лучших в Европе базах», и так далее.

В Донецке нет проблем с патриотизмом к тем, кто «много делает для города». Проблема, по-прежнему, лишь в одном – все другие, те, кто внизу, должны смотреть на тех, кто «делает», как на памятник Кобзону или Бубке – без лишних слов и вопросов. Когда Ринат Леонидович в сопровождении восьми – десяти охранников, выйдя из машины, направляется ко входу в какое-то учреждение, лучше отойти в сторону, не раздражать охранников, не опускать руку в карман, чтобы рука того же охранника мгновенно не потянулась к поясу. Когда слышишь, что люди, стоящие за убийством «нашеукраинцев» на тех же президентских выборах двухгодичной давности, благополучно пересидели бурю и вернулись, и даже когда видишь их собственными глазами, лучше делать вид, что это не они. Когда Борис Викторович Колесников в холле знаменитого «Донбасс-Паласа» на мягком диванчике «решает вопрос» с функционером футбольной федерации, не стоит фотографировать, чтобы не раздражать ту же охрану.

А в это время в холле “Донбасс Паласа” Борис Колесников “решал вопросы...”

Да, дискуссии о партиях выглядят в современной Украине слишком схоластическими, а диспутанты временами – слишком «далекими от народа». Но если эти дискуссии не начать, а затем не заземлить, не перевести в практическую плоскость, не добиться, чтобы партии стали реальным инструментом демократии, чтобы реально контролировались обществом, все останется так, как сегодня.

Изо всей поездки в Донецк чуть ли не наибольшее впечатление на автора этих строк произвели два молодых человека, с которыми пришлось возвращаться в одном купе. Везли они компьютер, принтер, еще какие-то узлы. Непривычно, как для поездных попутчиков, малоразговорчивы. Только объяснили, что едут в Киев на «ПМЖ», то есть, постоянное место жительства. Интересно, подумалось, кто все-таки едет. Программисты? Журналисты? Менеджеры? Позже из негромкого разговора и отрывочных фраз стало понятно, что люди имеют отношение не то к милиции, не то к еще какой-то силовой структуре. Тоже штришок. Пока мы дискутируем о партиях в теоретическом плане, люди просто едут делать свою работу. И если они успеют сделать ее так же качественно, как подобная работа проведена в их родном крае, и раньше, чем «демократические силы договорятся», никакие проблемы многопартийности уже никого серьезно не будут волновать.

Александр Калиниченко

Справочно. Общественный форум «Эффективность политических партий в Украине: проблемы и перспективы» был организован Лабораторией законодательных инициатив (Киев), Центром законодательных инициатив (Донецк) при содействии Совета Европы и Европейской Комиссии.