Ющенко в Нью Йорке будет говорить о безопасности, толерантности и Голодоморе

21-23 сентября 2009 года Президент Украины Виктор Ющенко посетит с рабочим визитом Нью-Йорк (США), сообщает пресс-служба главы государства.

Программа визита включает как участие в мероприятиях в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведение ряда двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и организаций, так и встречи с представителями американских деловых кругов, политиками, представителями украинской и еврейской общин.

Глава государства принял решение посетить США именно с учетом универсальности международной площадки в Нью-Йорке. В течение неполных 3 дней Глава государства будет иметь возможность в разных форматах обсудить фактически все наиболее приоритетные вопросы внешней политики Украины и международных отношений, имеющие непосредственное влияние на жизнь украинских граждан: от изменения климата, охраны окружающей среды, развития альтернативной энергетики, борьбы с пиратством, до глобальной и региональной безопасности, европейской и евроатлантической интеграции, гуманитарных, торгово-экономических и других вопросов.

С трибуны ООН Президент проинформирует мировое сообщество о приоритетах внутренней и внешней политики Украины, ходе демократических преобразований в нашей стране. Не останутся без внимания и такие важные для нашего общества темы, как межэтнический мир и толерантность, память жертв фашизма и Голодомора.

В рамках визита также предусматривается проведение ряда двусторонних встреч Президента Украины с лидерами других стран, в частности, Бразилии, Литвы, Финляндии, Швеции и другими – сейчас идет согласование окончательного перечня таких встреч.

Запланированы отдельные переговоры Президента Украины с Генеральным секретарем Североатлантического Альянса А.Фог Расмуссеном, Генеральным секретарем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Ж.Дюфом.

Запланированы также встречи Главы государства с ведущими членами украинской общины США, а также представителями американских политологических, научных и экспертных кругов. Глава государства выступит с речью в Совете внешних отношений - одной из наиболее авторитетных общественных организаций США, специализирующейся на проблематике международных отношений.