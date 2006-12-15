Черновецкий: хорошо бы, чтоб Президент сначала мне говорил, а затем выступал

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что не слышал обещание Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отменить решение о повышении коммунальных тарифов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр столицы заявил сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос о его реакции на вчерашнее заявление Президента о необходимости снижения тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве.

“Я прислушиваюсь к мнению Президента, но было бы хорошо, чтобы он сначала мне об этом говорил, а затем выступал”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Вообще же, считает мэр, его деятельность должны оценивать киевляне, и это, по его мнению, самое важное.

Конкретно о вчерашнем заявлении главы государства Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: “Как мне реагировать, на какие замечания? Я не читал ничего такого. И, вообще, я мало знакомлюсь с политическими заявлениями, то, что я делаю свое дело – это важно”.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря в Киеве коммунальные тарифы должны были вырасти в среднем в 3,4 раза.

12 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что своим указом отменит завышенные тарифы на коммунальные услуги в Киеве, если мэр столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не пересмотрит их.

В тот же день пресс-служба Киевской городской государственной администрации распространила заявление Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, в котором он отмечал, что после обращения к нему Президента издал распоряжение об уменьшении жилищно-коммунальных тарифов не менее чем на 10%. Кроме того, для малообеспеченных слоев населения, проживающих в домах жилищного фонда, находящегося в очень плохом состоянии, тарифы будут уменьшены не менее чем на 50%. В то же время пресс-служба КГГА не обнародовала соответствующих распоряжений Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

14 декабря В.ЮЩЕНКО пообещал отменить решение о повышении коммунальных тарифов в Киеве, если в ближайшее время его не пересмотрит Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. По словам Президента, эксперты засвидетельствовали, что без большого ущерба для всех категорий населения можно уничтожить повышенные тарифы на 10%, а для самых незащищенных – вдвое.