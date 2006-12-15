Медведько не может одеть наручники на отравителей Ющенко

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявляет, что дело об отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на сегодняшний день является не раскрытым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕДВЕДЬКО заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Я ответственно об этом заявляю, я об этом говорю, что это преступление является нераскрытым», - сказав А.МЕДВЕДЬКО. По его словам, «он очень хочет, чтобы это преступление было раскрыто и очень хочет, чтобы общество знало об этом преступлении. Но оно действительно не раскрыто. И мне неизвестно в данный момент кто совершил это преступление».

А.МЕДВЕДЬКО также акцентировал, что «есть версии, есть наработки». «Я понимаю, что меня можно корить, бить, ругать за то, что оно не раскрыто, поскольку это расследуется Генеральной прокуратурою. Но хочу заметить, учитывая, что Генеральная прокуратура может взять на расследование любое уголовное дело, мы им занимаемся», - отметил А.МЕДВЕДЬКО.

Он также подчеркнул, что подследственность данного преступления по закону – это подследственность СБУ. «Но коль это дело возбуждалось в Генеральной прокуратуре в бытность Геннадия ВАСИЛЬЕВА, затем оно прекращалось, постановление отменялось, я и принял решение не передавать никуда расследование этого дела». А.МЕДВЕДЬКО еще раз напомнил, что функции по расследованию преступлений – это функции МВД и СБУ и что в группу, которая расследует это преступление, входят сотрудники СБУ. «И если я по какой-то причине вдруг хотел бы утаить, я же не расследовал уголовного дела, есть группа, куда входит следователь, есть группа оперативных работников. И если представить на секунду, что я хотел бы почему, то поступить таким образом, есть лица, а я не надеваю наручники – я просто никак не мог этого сделать. На данным момент это преступление, ксожалению является не раскрытым», - заключил А.МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, вчера на пресс-конференции в Киеве В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня есть достаточно доказательств для установления виновных, «чтобы прийти с наручниками и забрать людей». Дальше, сказал он, наступает «оценка действий» Генеральной прокуратуры Украины, есть ли воля у этих людей довести расследование до конца.

В.ЮЩЕНКО сказал, что будет очень корректными методами настаивать, чтобы Генпрокуратура выполнила свой конституционный долг и завершила расследование, назвав виновных.

Справка УНИАН. 10 сентября 2004 года В.ЮЩЕНКО прибыл в австрийскую клинику «Рудольфиннерхаус», где ему был установлен диагноз «острый панкреатит» с осложнениями, вызванными отравлением токсинами. Согласно заключению врачей австрийской клиники, ухудшение здоровья В.ЮЩЕНКО 6 сентября было вызвано «тяжелой вирусной инфекцией и химическими веществами, которые обычно не содержатся в продуктах питания».

11 декабря 2004 года руководитель австрийской клиники "Рудольфиннерхаус" Михаэль ЦИМПФЕР сообщил, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином.

Позже лаборатории Нидерландов, Германии и Швейцарии подтвердили, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином.

Расследование дела об отравлении В.ЮЩЕНКО до сих пор не завершено.

Заместитель генерального прокурора, начальник Главного следственного управления Генерального прокуратуры Украины Ренат КУЗЬМИН в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (от 24 ноября 2006 года) заявил, что В.ЮЩЕНКО могли отравить более двадцати человек. Р.КУЗЬМИН отметил, что среди подозреваемых могло быть как ближайшее окружение Президента, люди, с которыми он часто общался, так и обслуживающий персонал.

24 ноября с.г. В.ЮЩЕНКО отметил, что он не удовлетворен ходом расследования этого уголовного дела.