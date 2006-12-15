Азаров: сколько нужно кефира, чтобы построить мост через Днепр?

Правительство никогда не согласится с изменением идеологии бюджета на 2007 год.

Об этом заявил на заседании парламента первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время рассмотрения законопроекта о госбюджете на 2007 год с предложениями Президента Украины.

Он подчеркнул, что бюджет, принятый парламентом «бюджет социальный, бюджет развития». Он предложил поддержать решение Комитета ВР по вопросам бюджета, чтобы снова обратиться к Президенту Украины с предложением подписать бюджет на следующий год или четко и мотивированно сформулировать предложения по поводу источников покрытия дополнительных расходов, которые нужны в случае, если будут учтены предложения Президента. Н.АЗАРОВ отметил, что в 2005 году не было роста прожиточного минимума, а в 2006 году рост составил всего 8% при том, что инфляция составила 8,7%. Н.АЗАРОВ также сказал, что «и тогда это никого не беспокоило – не нашего глубокоуважаемого Президента, ни наше большинство, ведь мы тогда находились в оппозиции». По его словам, в 2007 году предлагается, что темпы роста прожиточного минимума составят 8,1% при инфляции 7,5%. Н.АЗАРОВ также сказал: «Это сухие проценты, эта сухая правда. Все остальное называется спекуляциями». По его словам, сейчас идут разговоры о том, что якобы существуют проекты, от которых можно и нужно отказаться и что «экономику нужно развивать через увеличение употребления нашими пенсионерами кефира». «Сколько нужно кефира дополнительно выделить нашим пенсионерам, чтобы построить мост через Днипро?, - сказал Н.АЗАРОВ. - Это абсолютно абсурдные идеи, при которых бюджет развития превращается в бюджет проедания и это приведет к краху нашу экономику». По его словам, правительство никогда не сможет согласиться с таким подходом.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО направил в парламент на повторное рассмотрение Закон Украины «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями.