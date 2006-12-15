Драку в Киевраде будет расследовать Верховная Рада

Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию парламента по вопросам расследования фактов избиения неизвестными лицами депутатов Киевсовета во время сессии 7 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 405 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

Предусмотрено, что председателем комиссии будет член фракции “Наша Украина” Николай МАРТЫНЕНКО, а его заместителем Сергей ПАШИНСКИЙ (БЮТ). Комиссия будет работать на протяжении 6 месяцев, а отчет предоставит парламенту не позже трехмесячного срока со дня принятия соответствующего постановления.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря после драки в сессионном зале Киевсовета, который рассматривал вопрос об отмене новых коммунальных тарифов в столице, был госпитализирован депутат из фракции БЮТ Владимир НАУМКО. Он из-за сильного удара в затылок потерял сознание. По словам В.НАУМКО, ударил его один из присутствующих в зале приглашенных гостей спортивного телосложения с депутатским значком.

По словам оппозиционных депутатов Киевсовета, в зале таких неизвестных лиц со значками депутатов районных советов были семь человек.