Ющенко назвал главные факторы конкурентоспособности страны
Президент поздравил рационализаторов
Технологии и интеллектуальный потенциал нации - главные факторы, которые определяют конкурентоспособность страны.
Об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил в поздравлении конструкторам и рационализаторам по случаю их профессионального праздника.
Текст приветствия размещен на официальном сайте главы государства.
По словам В.ЮЩЕНКО, от ученых, конструкторов и представителей технической интеллигенции в большой мере зависит успех Украины на международной арене.
“Убежден, что украинские изобретатели и рационализаторы и в дальнейшем с честью будут выполнять свою миссию, делать значительный вклад в укрепление позиций Украины среди развитых государств Европы и мира”, - говорится в сообщении.
Президент пожелал ученым крепкого здоровья и счастья, неисчерпаемого вдохновения и новых достижений на благо Родины.