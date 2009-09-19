Ющенко назвал главные факторы конкурентоспособности страны

Технологии и интеллектуальный потенциал нации - главные факторы, которые определяют конкурентоспособность страны.

Об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил в поздравлении конструкторам и рационализаторам по случаю их профессионального праздника.

Текст приветствия размещен на официальном сайте главы государства.

По словам В.ЮЩЕНКО, от ученых, конструкторов и представителей технической интеллигенции в большой мере зависит успех Украины на международной арене.

“Убежден, что украинские изобретатели и рационализаторы и в дальнейшем с честью будут выполнять свою миссию, делать значительный вклад в укрепление позиций Украины среди развитых государств Европы и мира”, - говорится в сообщении.

Президент пожелал ученым крепкого здоровья и счастья, неисчерпаемого вдохновения и новых достижений на благо Родины.