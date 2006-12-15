Мороз знает, как принять бюджет уже на будущей неделе

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что бюджетный процесс будет завершен до Нового года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Председатель ВР отметил, что «мы найдем такой вариант, который даст возможность завершить этот процесс на следующей неделе».

А.МОРОЗ сказал, что «есть разные возможности выяснения позиций по бюджету и принятия его, подписание Президентом, не набирая 300 голосов (300 голосов необходимо ВР для преодоления вето Президента на закон – УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, 11 декабря с.г. Президент отправил в парламент на повторное рассмотрение Закон Украины «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями. Основным требованием главы государства является повышение на 2007 год планируемого минимального прожиточного уровня для граждан, утративших трудоспособность.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря с.г. Президент отправил в парламент на повторное рассмотрение Закон Украины «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями. Основным требованием главы государства является повышение на 2007 год планируемого минимального прожиточного уровня для граждан, утративших трудоспособность.

Сейчас ВР рассматривает закон о Государственном бюджете Украины на 2007 год с предложениями Президента.