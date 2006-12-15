Мартынюк не пришел к Ющенко за орденом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручил государственные награды политическим деятелям, работникам предприятий, организаций и учреждений Украины.

По словам В.ЮЩЕНКО, это награждение посвящено 15-й годовщине проведения референдума, во время которого граждане Украины проголосовали за Независимость государства. «Это одна из самих светлых дат в нашей истории», - отметил В.ЮЩЕНКО.

В частности, звание «Герой Украины» с вручением Ордена государства получил председатель Всеукраинского общества политических узников и репрессированных Евгений ПРОНЮК. Орденом князя Ярослава Мудрого 2-й степени награжден патриарх Киевский и Всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ.

Орден Князя Ярослава Мудрого 5-й степени среди других получили вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК и экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

Президент вручил другие государственные отличия, звания народный артист, народный художник, заслуженный учитель и др., а также присвоил звание «Мать-героиня» 26 женщинам.

В то же время вице-спикер А.МАРТЫНЮК не явился на награждение.