Джарты объяснил Киселеву, что не с его рейтингом на Януковича замахиваться

Заместитель председателя Партии регионов Василий ДЖАРТЫ считает, что народный депутат Василий КИСЕЛЕВ может быть полезен фракции «регионалов» в парламенте страны, если прекратит дискредитировать Виктора ЯНУКОВИЧА и его политическую силу.

«Мне сложно говорить за всю фракцию. Я бы этот вопрос не выносил бы сегодня», - сказал В.ДЖАРТЫ на брифинге для журналистов в Симферополе, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, будет ли депутат В.КИСЕЛЕВ исключен из фракции.

«Фракции он может помочь, если не будет выступать в противовес партии, против решений партии, против того, на чем зиждется партия», - сказал В.ДЖАРТЫ.

Пока, отметил «регионал», заявления В.КИСЕЛЕВА вредили Партии регионов. «Все его заявления, к сожалению, до сегодняшнего момента ведут к дискредитации партии в целом, но и самое главное - пытаются дискредитировать лидера партии, - сказал В.ДЖАРТЫ, - чтобы так заявлять, нужно иметь рейтинг немножко выше, чем у лидера партии».

Как сообщал УНИАН, 15 сентября президиум политсовета Партии регионов решил исключить В.КИСЕЛЕВА из рядов партии за «нанесение вреда ее репутации и нарушение требований устава» и отозвать В.КИСЕЛЕВА из членов политсовета ПР. Решения выносятся на утверждение заседания политсовета партии.

17 сентября В.КИСЕЛЕВ заявил о добровольном выходе из Партии регионов. При этом он не намерен по собственной инициативе покидать фракцию «регионалов» в ВР. «Если они меня исключат из фракции - это их воля. Сам я из фракции не уйду, потому что по закону я потеряю депутатский мандат. Я этой глупости не сделаю, такого подарка я никому не дам», - сказал парламентарий.

В.КИСЕЛЕВ также заявил, что В.ЯНУКОВИЧ «передал власть в Крыму криминалитету».