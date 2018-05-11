О бюджете-2010 – как о покойнике: или хорошо, или ничего

Иначе никак не выходит трактовать слова Юлии Тимошенко, что «с этой минуты» она не принимает «никакой неконструктивной критики». Вместо того, чтобы критиковать, оппоненты Тимошенко должны были бы подготовить «сбалансированный альтернативный, целостный проект бюджета на 2010 год, причем с разбивкой по регионам, с доведением до каждого населенного пункта, со всеми балансами и со всеми отраслями, с макропоказателями». Так, как это делала сама Ю.В в 1998 году в должности председателя парламенського бюджетного комитета возглавляемой Александром Ткаченко Рады, осложняя жизнь тогдашнему министру финансов Игорю Митюкову.

Невзирая на непрямой запрет премьера высказываться в адрес бюджета-2010 без обязательной эйфории, впечатление от этого 860-страничного документа – как от предвыборной «растяжки» над дорогой.

Воздушный шарик ВВП и надутые доходы

Номинальный ВВП 2010 года, заложенный в фундамент, превышает расчетный (оценка экспертной среды и международных финансовых организаций) на 122 млрд. гривен. Правительственный прогноз – 1 трлн 178 млрд грн, в то время как оценка МВФ, опубликованная на его официальном сайте - 1 трлн 056 млрд. грн. Учитывая 40-процентное перераспределение ВВП через бюджетные доходы в Украине (с Пенсионным фондом включительно), путем непритязательной статистической манипуляции получаем 50 млрд грн несуществующих доходов, которые «тратим» на медикаменты для пенсионеров, надбавки для медиков и педагогов и даже на «создание фильмов национального производства» в сумме 50 млн. грн...

Зачем нам бюджет, если есть Стабилизационный Фонд? Стабилизационный Фонд, вирус которого попал в тело бюджетного организма ровно год назад, был вживлен с самыми искренними намерениями – служить буфером на случай чрезвычайной экономической ситуации. Но идея СФ пришлась по вкусу правительству – еще бы, распределяй средства на свой вкус и усмотрение, не спрашивая разрешения У Рады. СФ превратился в карманный фонд Кабмина, из которого финансируется все, что заблагорассудится, – от обустройства улицы Олимпийской в Броварах (распоряжение КМ. №385-р от 19.08.09) до громко разрекламированного «осуществления мер по безоплатному оформлению и выдаче гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки».

Объясните мне, невежде, входит ли асфальтирование улицы Олимпийской в городе Бровары (большинство в городском совете которого принадлежит, конечно, БЮТ) в число «долгосрочных инфраструктурных, инвестиционных и инновационных проектов общегосударственного значения», на которые, собственно, и должны тратиться средства Стабилизационного фонда согласно Закона, который его породил, – от 31.10.2008?!

А породил он монстра, который увеличивается в объемах, запланировав себе на следующий год уже 27 млрд гривен. Будут тратиться эти средства на направления, которые намеренно выписаны без лишней конкретики, – от приобретения спортивного инвентаря для ДЮСШ - до создания рекреационных зон. Фактически, это бюджет в бюджете, которым Кабмин распоряжается единолично. Власть идет белорусским путем, где президент давно уже имеет свой собственный бесконтрольный бюджет, который является монетарным средством реализации собственных политических, в т.ч., предвыборных целей.

Системы бюджетного выравнивания в Украине больше не существует? Власть не без оснований считает новую систему межбюджетных отношений, предложенную проектом бюджета-2010, тем буксиром, который вытянет документ из предвыборного болота. Не будем лишний раз повторяться о прямых трансфертных отношениях сельских бюджетов с Минфином, о том, что любая ошибка в расчетах трансфертов (а их будет довольно много) будет ликвидироваться – на радость местным жителям - личным распоряжением Тимошенко о латании дыры за счет средств того же Стабилизационного Фонда. Обратим внимание лишь на одно – чьим-то волевым решением (можно лишь догадываться, чьим) в Украине предлагается ликвидировать систему бюджетного выравнивания, при которой часть бюджетов получает дотации из государственного бюджета, а часть, более зажиточных, территориальных общин, напротив, переводит средства в центральный бюджет.

Так вот, предлагается, что бюджеты-доноры (конечно, кроме Киева, чтоб киевляне знали, как выбирать Черновецкого) не будут перечислять ни копейки в государственный бюджет. Беспроигрышное популистское решение, которому будут аплодировать тысячи, в то время как над его последствиями задумаются единицы. Если до сих пор мы шли латиноамериканским путем кричащего неравенства в разделе доходов граждан, то отныне, ради политической предвыборной конъюнктуры, предлагается то же и для бюджетной обеспеченности на местах. Расчет четкий – бюджеты с высоким уровнем доходов прокормят сами себя, а остальные – станут в очередь за подаянием от Кабмина.

Вам приходилось проезжать Петропавливской Борщаговкой под Киевом, эдаким Козином по южную сторону Киева? Село и без того купалось в деньгах, отдавая при этом часть доходов районному Киево-Святошинскому бюджету, а тот, в свою очередь – государственному бюджету. Теперь, когда в коде бюджетной классификации 10313519000 в дополнении 6 к проекту закона о Госбюджете на 2010 год в графе «исключения» напротив Петропаливской Борщаговки стоит «0», в этом селе улицы будут мостить золотом, а в соседнем Вишневом, у городского председателя которого есть пунктик насчет гранитных бордюров, эти бордюры теперь будут из итальянского мрамора.

Шахтеров не обошли

Кроме направления главного предвыборного удара – местных бюджетов, проектанты не обошли вниманием другой решающий фактор выборов – шахтеров. Государственная финансовая поддержка шахт увеличивается вдвое, и мы уже доходим до абсурда – на гривню каждого выданного на-гора государственными рудниками угля приходится уже две гривни государственного спонсорства. Правительство даже не волнует явная непоследовательность бюджетного текста – одна статья торжественно запрещает списание налоговых долгов, а другая, рядом, списывает 2,5 млрд грн долга шахт перед Пенсионным Фондом.

Бюджет-2010 заслуживает высшей оценки - с точки зрения предвыборных технологий.

Едва ли не каждая статья бюджета, кроме технических, уже готова для того, чтобы ее без лишнего форматирования перенести на бигборд.

Станислав Голубенко