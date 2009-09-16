Кириленко: правительство разработало «уникальный» бюджет

Председатель фракции Блока Юлии Тимошенко Иван КИРИЛЕНКО заявляет, что правительство разработало “уникальный” проект государственного бюджета на 2010 год, который предусматривает перераспределение средств в пользу местных бюджетов.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой парламентской фракции БЮТ комментарии И.КИРИЛЕНКО.

«Именно при премьерстве Юлии ТИМОШЕНКО в Украине наконец заканчивается эпоха бесправия по отношению к местным общинам и органам местного самоуправления. Во всех странах мира независимые органы местного самоуправления, которые распоряжаются своими средствами, самостоятельно заботятся о благосостоянии своего населения – это один из фундаментов стабильности государств, гарантия их развития и защиты граждан”, - подчеркнул И.КИРИЛЕНКО.

Именно местные власти, заметил он, больше всего ориентируются и знают потребности своего населения. И именно на местах возможно наиболее эффективное и оперативное решение острых проблем и социально-экономического развития территорий.

По словам председателя фракции БЮТ, разработанный правительством бюджет-2010 является “уникальным, особенно в условиях кризиса”, который “всегда отметает устаревшие подходы и стереотипы, которые не в состоянии адекватно и оперативно реагировать на вызовы сложного времени”. Он убежден, что правительство разработало и воплотило в бюджете на 2010 год единственно правильный и максимально эффективный путь скорейшего выхода страны из кризиса.

“В Украине тысячи субъектов местной власти, которые могут и готовы нести ответственность и системно решать проблемы своих обществ. Единственное, что необходимо сделать – делегировать им ответственность, полномочия, а главное - создать им для этого финансовую базу”, - сказал И.КИРИЛЕНКО.

В течение всей истории независимости Украины, считает политик, "на государственный бюджет смотрели, как на дойную корову”. Предложенный же бюджет на 2010 год, отметил И.КИРИЛЕНКО, это не только финансы, но и новейшая политика государства. “Новый бюджет полностью ломает логику консерватизма и застоя предыдущих лет, когда все стягивалось в центр, а здесь все грабилось и растягивалось. В сложных кризисных условиях, когда каждая копейка на вес золота, премьер-министр предприняла мужественный шаг, революционность которого заключается в том, что львиная доля заработанных денег остается на местах”, - отметил И.КИРИЛЕНКО. Такой подход, убежден он, в свою очередь, создает колоссальную мотивацию для местных властей.

“Наши оппоненты по разному будут оценивать бюджет. Но никто не может сомневаться в том, что, разработав бюджет на 2010 год, правительство ТИМОШЕНКО сделало первые реальные шаги революционного реформирования государства, создало мощный стимул для органов местного самоуправления с максимальной эффективностью выполнять свои властные полномочия и быть ответственными перед своими общинами”, - подчеркнул И.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, В Верховной Раде Украины 15 сентября 2009 года зарегистрирован проект закона «О государственном бюджете Украины на 2010 год», поданный Кабинетом Министров Украины.