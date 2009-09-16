Томенко просит Совет Нацбанка разобраться с зарплатами руководства

Заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО обратился в Совет Национального банка Украины по поводу информации, которая в последнее время активно обсуждается в печати, о значительном увеличении заработной платы руководителей Нацбанка.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО.

Подчеркнув, что в соответствии с Законом «О Национальном банке Украины», Совет Нацбанка утверждает смету доходов и расходов НБУ и отчет о его выполнении, Н.ТОМЕНКО попросил Совет НБУ проверить факты относительно повышения в полтора-два раза зарплаты высшего руководящего состава НБУ и дать разъяснение о целесообразности и обоснованности такого повышения в условиях экономического кризиса.

Вице-спикер напомнил, что в последние дни в СМИ обнародовались материалы о значительном увеличении за последний год заработной платы руководства Национального банка Украины. В соответствии с ними, в частности, у председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА сумма начисленных за первый квартал этого года доходов составила свыше 460 тыс. грн., из них 446,7 тыс. грн. заработной платы и 12,8 тыс. грн. материальной помощи (за первый квартал прошлого года заработная плата составляла 289,7 тыс. грн.); при этом 28 августа 2008 г. В.СТЕЛЬМАХ заплатил за автомобиль «Мерседес-бенц» 1 млн. 90 тыс. грн. наличными.

Кроме того, первому заместителю председателя НБУ Анатолию ШАПОВАЛОВУ за первый квартал этого года было начислено почти 300 тыс. грн. доходов, из них 282,4 тыс. грн. заработной платы и 11,9 тыс. грн. материальной помощи (за первый квартал прошлого года заработная плата составила 228,6 тыс. грн.).

Заместитель Председателя ВР отметил в этом контексте, что согласно закону «О государственном бюджете Украины на 2009 год», расходы на заработную плату госслужащих были уменьшены на 10% по сравнению с 2008 годом; 3 марта этого года ВР приняла Постановление «О мерах по упорядочению отдельных расходов государственного бюджета Украины», которым, в частности, поручила вдвое уменьшить зарплаты руководящему составу государственной власти.

Во исполнение настоящего поручения, отметил Н.ТОМЕНКО, Кабинет Министров Постановлением от 18 марта в 2009 г. № 240 вдвое уменьшил зарплаты премьер-министра, вице-премьер-министров и министров Украины; в подготовленном правительством проекте Государственного бюджета на 2010 год предлагается вдвое уменьшить заработную плату народных депутатов Украины.

В то же время Н.ТОМЕНКО допускает, что руководство Нацбанка, “которое, как известно, находится в предпенсионном возрасте, увеличивает себе зарплату до астрономических размеров, рассчитывая получать пенсию в размере 80%”.

«К сожалению, Конституционный Суд по представлению 59 депутатов от Партии регионов на днях похоронил прошлогоднее решение правительства ТИМОШЕНКО об ограничении максимального размера пенсий для отдельных категорий граждан. Такие решения играют на руку государственным служащим, которые занимают высокие руководящие должности», - отметил вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО считает, что увеличение зарплат руководителям Нацбанка именно сейчас является «не просто неэтичным, а неэтичным в кубе. Очень символично, что зарплата увеличена за год ровно в столько раз, во сколько руководство НБУ обвалило гривню».

***В Совет Национального банка Украины входят 15 человек. Председатель Совета – Петр ПОРОШЕНКО, членами Совета являются народные депутаты Арсений ЯЦЕНЮК, Василий ГОРБАЛЬ, министр юстиции Николай ОНИЩУК и другие.