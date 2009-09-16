Янукович ждет, что Тимошенко станцует польку-бабочку

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО использует инициативу ПР о поднятии минимальных зарплат и пенсий в «своей предвыборной риторике».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в прямом эфире Кировоградской государственной телерадиокомпании.

«Я хорошо понимаю, что ТИМОШЕНКО будет использовать этот вопрос в своей предвыборной риторике», - сказал политик и отметил, что Партия регионов заставит действующую власть поднять социальные стандарты для самых бедных украинцев еще до конца года.

«...Как бы она, как говорят, не виляла одним местом – она никуда не денется. Только начнется избирательная кампания, она услышит голос народа и сыграет, я уверен, добрую такую фею, которая, в конце концов, приняла решение в интересах людей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время политик заметил, что Партия регионов предусматривает такое поведение политических оппонентов.

«Как говорят, это будет ее (ТИМОШЕНКО – УНИАН) полька-бабочка перед людьми, перед пенсионерами», - резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.