3 условия, при которых Янукович может взять Тимошенко премьером - Герман

Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН назвала условия, при которых лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО может стать премьер-министром в случае победы председателя Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на будущих президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявила сегодня на пресс-конференции.

«Виктор ЯНУКОВИЧ, как Президент Украины, будет работать с каждым политиком, который может конструктивно работать», - заметила А.ГЕРМАН.

По ее словам, среди тех кандидатов, «которые возникнут после победы В.ЯНУКОВИЧА на выборах на должность премьер-министра Украины, будет и Юлия Владимировна, если она до той поры научится конструктивно работать, если исчезнут ее фобии (перед этим А.ГЕРМАН сказала, что сегодня у Ю.ТИМОШЕНКО «януковофобия», поскольку она его критикует целыми днями – УНИАН), если исчезнет ее суетливость, если она поймет, что надо заботиться о народе больше, чем о самой себе».

В то же время народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ добавил, что для ведения разговоров на эту тему необходимо еще выиграть выборы. «Потому давайте сконцентрируемся на этом, будем решать проблемы по мере их поступления», - добавил он.