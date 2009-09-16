Гриценко говорит, что Крым празднует исключение Киселева

Председатель Верховной Рады Крыма, «регионал» Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что народного депутата Украины Василия КИСЕЛЕВА давно нужно было исключить из Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил журналистам, комментируя соответствующую инициативу президиума политсовета Партии регионов.

«Это решение запоздало немножко, нужно было раньше», – сказал А.ГРИЦЕНКО.

При этом крымский спикер отметил, что «целиком поддерживает» решение об исключении В.КИСЕЛЕВА из ПР, поскольку народный депутат «нанес колоссальный вред рейтингу Партии регионов и лично лидеру партии ЯНУКОВИЧУ».

«Если бы Партия регионов освободилась от этого человека еще три года назад, была б совершенно другая общественно-политическая ситуация в Крыму. Не было бы того, что происходит сегодня», – убежден глава парламента автономии.

По мнению спикера, его оппоненты из числа депутатов крымского парламента действуют «под непосредственным руководством КИСЕЛЕВА».

«Для крымчан, для простых партийцев освобождение КИСЕЛЕВА – это праздник. Тысячи звонков вчера было! Люди просто не верили, неужели президиум политсовета наконец-то принял такое решение», – утверждает А.ГРИЦЕНКО.

При этом спикер крымского парламента отметил, что у него нет конфликта с В.КИСЕЛЕВЫМ. «Пытались сформировать конфликт между кем-то и кем-то, у меня ни с кем конфликта не было, тем более – с КИСЕЛЕВЫМ. Я ходил на политсоветы, выполнял решения политсоветов, я не пытался сформировать оппозицию в политсовете Партии регионов. Все, что вы видели с экранов телевизоров, в запросах, в прессе – это все делал КИСЕЛЕВ», – сказал А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября президиум политсовета Партии регионов решил исключить В.КИСЕЛЕВА из партии за «нанесение вреда» ее репутации и нарушение требований устава. Кроме того, президиум решил отозвать В.КИСЕЛЕВА из членов политсовета Партии регионов.

В.КИСЕЛЕВ считает, что на сегодня является членом Партии регионов, поскольку решение президиума о его исключении из ПР еще должно быть утверждено политсоветом.

Народный депутат Украины надеется 18 сентября встретиться с лидером «регионалов» Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и обсудить сложившуюся ситуацию.