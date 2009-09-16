С Ющенко намерен судиться его же собственный представитель в судах

Руководитель Службы Секретариата Президента по представительству в судах интересов Президента Руслан КИРИЛЮК обратился с иском к главе государства по поводу незаконного освобождения от исполнения обязанностей члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил сам Р.КИРИЛЮК.

Р.КИРИЛЮК объяснил, что 9 сентября этого года вышел указ Президента о его исключении из состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

«Я обратился в суд с иском об отмене указа в этой части, как противоправного и незаконного», - сказал он.

Р.КИРИЛЮК уточнил, что сегодня подал исковое заявление в Окружной административный суд города Киева.

«Пикантность ситуации заключается в том, что я на сегодняшний день являюсь работником Секретариата Президента, и это первый случай, когда работник Секретариата Президента, его представитель в судах, обратился с иском к главе государства», - сказал он.

Р.КИРИЛЮК отметил, что вынужден обратиться в суд, поскольку мотивированных оснований для его освобождения, предусмотренных законом, в указе нет.

Р.КИРИЛЮК также уточнил, что Служба по представительству интересов Президента в судах была реорганизована и, по его словам, «якобы такой службы нет, но должность такая еще остается».

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом сменил двух членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины. В частности, новыми членами комиссии назначен заместитель руководителя Службы обеспечения связей с Конституционным Судом Украины и представительства интересов Президента Украины, созданных им вспомогательных органов и служб в судах общей юрисдикции Украины Секретариата Президента Украины Александр ИЛЬКОВ и руководитель службы председателя Верховного Суда Украины Николай МЕЛЬНИКА. В то же время Президент освободил от исполнения обязанностей членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины Р.КИРИЛЮКА и Виктора ПОТАПЕНКО.