Шуфрича и Жванию примирила пирушка в Главреде (фоторепортаж)

Вчера вечером возле ресторана “Дольче” на Грушевского было не протолкнуться сквозь заторы черных лимузинов. Вип-персоны посъезжались на тусовку, которая официально именовалась “Презентация холдинга “Главред–медиа”. Подарки и сладкие речи виновникам действа – Александру Третьякову и работникам структур, которые входят в холдинг, – привезли бывший премьер-министр Юрий Ехануров, председатель ЦИК Ярослав Давидович, главные “нашеукраинцы” Вячеслав Кириленко, Юрий Павленко, бывший и нынешний министры по чрезвычайным ситуациям Давид Жвания и Нестор Шуфрич, коммунисты Георгий Крючков и Александр Голуб, экс-руководитель Секретариата Президента Олег Рыбачук, экс-председатель Верховной Рады Иван Плющ, лидер УНП Юрий Костенко, лидер “Вече” Инна Богословская, скромный автор оранжевой концепции революции 2004 года Ярослав Лесюк, “регионал” Тарас Чорновил, “бютовец” Андрей Шевченко и другие лица с разных политических фронтов, журналисты и просто массовка.

Вновь созданный холдинг включает сайты glavred.info, vip-ua.com, stars.glavred.info, издание “Телекритика”, новый украиноязычный еженедельник “Главред” и газету “Новую” (вышел только первый номер). В холдинг также входят (частями) “Известия в Украине”, телеканал “City”, телеканал “Кино”.

Гости развлекались, пили вино, слушали выступления друг друга, а также остроумные комментарии ведущего Романа Скрыпина. Действо завершилось аукционом, на который выставили торт “Желтый запорожец”. Его покупатель Олег Рыбачук, выбросил на кондитерское изделие 5000 гривен. Тарас Чорновил наскреб лишь 2500 гривен, главный редактор “Главреда” Виктор Шлынчак – 4000. Деньги, как заявила представительница холдинга Юлия Лымарь, пошли на новогодние игрушки для детдомов.

Александр Омельченко желает Виктору и Юле (Главред) жить в мире и согласии Омельченко угощает гостей медом с собственной пасеки, доказывая, что он достойный конкурент Президенту У Тараса Чорновола большие планы на вечер Чорновил считает, что Банковая уже подняла руки перед правительством Тарас Чорновил отвечает на призыв отменить политическую реформу Тарас Чорновил размышляет о судьбе политической реформы Чорновил продолжает размышлять над судьбой политреформы

Политики Юрий Костенко и Виталий Кононов жалуются журналисту Дмитрию Гордону, как тяжко вести политическую борьбу за пределами парламента

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