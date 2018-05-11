Зачем Ющенко ездил в Туркменистан?

Сегодня Ющенко очень выгодно продемонстрировать «оранжевому» электорату, что именно он борется с российской экспансией. В том числе энергетической...

Официальная версия – глава Украинского государства хотел договориться со своим коллегой Гурбангулы Бердымухаммедовым о возобновлении прямых поставок туркменского газа в Украину. Но в реальность такой возможности, кажется, верят лишь работники СП, да и у тех оптимизм вызван исключительно служебными обязанностями. Похоже, подлинные мотивы визита Ющенко в Ашхабат лежат не так в газовой, как в политической и пиарной плоскостях.

Как отмечают эксперты, «прямота» поставок – понятие слишком условное. Транзит туркменского газа в Украину возможен исключительно через российскую территорию. Мимо Газпрома его доставить не удастся – ни самолетами, ни танкерами по суше. Между тем, именно сейчас российская монополия ведет переговоры с туркменами относительно закупки голубого топлива. И хотя идут они напряженно, но преимущества, естественно, на стороне россиян. Даже несмотря на их хамское поведение. Они – рядом, и от них туркменам пока еще никуда не деться.

Напомним, из-за несогласованности в вопросе цены на газ 8 апреля этого года Газпром резко снизил отбор туркменского газа. Это привело к аварии на трубопроводе, в результате которой поставки в Россию полностью прекратились. 13 сентября после встречи с президентом РФ Дмитрием Медведевым Бердымухаммедов сообщил, что все вопросы о возобновлении поставок Газпромом туркменского газа решены. Но эксперты акцентировали внимание на том, что это заявление выглядит неубедительным, поскольку лидеры Туркмении и России не согласовали ни точную дату возобновления поставок газа, ни цену топлива.

Аналитик в отрасли ТЭК Владимир Сапрыкин из Центра Разумкова следующим образом обосновал свои сомнения в том, что договоренности о поставках туркменского газа в Украину по "прямым контрактам" будут достигнуты: "Россия никогда и никому не отдаст туркменский газ. Хотя она показала, что, если хочет – берет его, если хочет – нет. Однако она не отдаст его никакой другой стране".

Кроме того, несмотря на напряженные отношения Туркменистана с Газпромом, с одной стороны, действует двусторонний контракт до 2027 года на продажу всех излишков туркменского газа именно россиянам; с другой – украинско-российский контракт «имени Тимошенко–Путина», в котором зафиксированы объемы газа, значительно превышающие потребности Украины.

Не говоря уже о том, что в свое время Украина несколько подпортила в глазах туркменов свой имидж надежного торгового партнера. Ведь схемы оплаты туркменского газа украинскими товарами были закрыты с кучей претензий с туркменской стороны. Вряд ли эти обиды сегодня забыты.

Все, чего удалось “достичь” Президенту, – договориться о создании рабочей группы, которая будет работать над формированием межгосударственной комиссии на уровне глав государств, «обсудить пути интенсификации двусторонней торговли и сокращения негативного для Украины сальдо». А еще – пригласить господина Бердыухаммедова в Украину.

То, что визит Ющенко играет на руку Бердымухаммедову, это понятно. Любые методы давления на российскую сторону с целью сохранения заявленных Туркменистаном газовых тарифов для него является целесообразными. Но какую выгоду с этого будет иметь сам Ющенко?

Во-первых, сегодня, когда уже фактически стартовала президентская кампания, Ющенко очень выгодно продемонстрировать «оранжевому» электорату, что именно он борется с российской экспансией. В том числе энергетической. Президент удостоверился, что резкий выпад со стороны президента России Медведева несколько поднял его авторитет и рейтинг. На его защиту стали даже политические оппоненты из «оранжевого» лагеря. Поэтому для него явно было бы выгодно вдохновлять Дмитрия Анатолиевича на новые словесные акты в том же духе.

Кстати, похоже на то, что этой цели Виктор Андреевич таки достиг. Вчера, как раз во время переговоров между Ющенко и Бердымухаммедовым, Медведев в Москве высказался вроде того, что его недавнее письменное обращение к Ющенко достигло поставленной цели. По его словам, якобы именно из-за Ющенко «наши отношения с Украиной деградировали до небывалого уровня». Другими словами, Ющенко – главный враг России в Украине. Это «почетное звание» действительно может дать нынешнему Президенту определенные политические и электоральные дивиденды.

Однако раскручивание темы «возобновления прямых поставок газа» спикерами СП (в частности, Богданом Соколовским) и самим Ющенко, кажется, имеет еще одну цель, которая укладывается в логику избирательной кампании Виктора Андреевича. Хорошо заметно, что глава государства пытается держать жесткий информационный прессинг в отношении премьер-министра и претендента на президентскую должность Юлии Тимошенко. Для этого оперативно проводится «влезание» в те темы и информационные поводы, на которых пиарится Юлия Владимировна.

Тимошенко собирает на яркое шоу председателей сельских и поселковых советов – на опережение идут заявления СП и Ющенко относительно «никчемных целей» этого собрания, самих председателей собирают в СП и проводят с ними «разъяснительную работу». Тимошенко едет в Польшу рассказать о достижениях в борьбе с кризисом – и Президент туда же, объяснять, как правительство валит экономику Украины. Вот и сейчас, после того, как Тимошенко активно рассказывала о том, что в газовой сфере у нас невероятная благодать, что Путин идет навстречу в газовых проблемах, что газ закачивается в хранилища, оплата за него осуществляется без проблем, – Ющенко, похоже, решил продемонстрировать, что и он решает газовые проблемы не хуже ее, а то и лучше. И не важно, что туркменский газ в обозримом будущем не попадет в Украину. Но работу Президент ведет.

Сегодня едва ли не самой громкой пиар-акцией Юлии Тимошенко стал поп-тур ряда “звезд” эстрады. Не готовят ли сейчас Виктору Андреевичу в недрах СП список еще не охваченных избирательной кампанией ударников сцены?

Николай Писарчук