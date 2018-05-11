В 2010 году Кабмин предлагает больше денег дать Президенту и меньше – Верховной Раде

Чиновники высших органов власти не планируют ограничивать себя в расходах на “самосодержание”... Проект бюджета является лишь предметом торга между участниками бюджетного процесса?.. Сколько власть в будущем году планирует потратить сама на себя? Все выглядит так, что расходы на содержание себя власти предержащие и не думают сокращать. Напротив, для налогоплательщиков предлагается увеличить общую стоимость Верховной Рады, Президента и Кабинета Министров путем повышения расходов на их обеспечение.

Как следует из законопроекта о государственном бюджете на 2010 год за №31-06010-3-4/6370, датированного 11-м сентября 2009 года, планируется их увеличение (все расходы отнесены в общий фонд) приблизительно на 0,05 млрд. грн. – (в целом 1,680 млрд. грн.).

Если не принимать во внимание сам факт роста таких расходов во время призывов к “затягиванию поясов” и “жизни по средствам”, то сумма увеличения не является значимой. Наиболее интересным выглядит изменение раздела ресурсов между ветвями власти. Так, расходы на содержание аппарата Верховной Рады планируется сократить приблизительно на 0,177 млрд. грн. (0,501 млрд. грн.), Кабинета Министров – увеличить на 0,034 млрд. (0,308 млрд.). А вот финансирование Государственного управления делами (читай Президента Украины) предлагается увеличить на 0,192 млрд. грн. (0,871 млрд.).

На парламент, напротив, средств пойдет меньше. Факт уменьшения финансирования Верховной рады объяснила премьер-министр Юлия Тимошенко. Она заявила, что с 1 января 2010 года вдвое будет сокращена заработная плата народным депутатам.

Однако без объяснений осталось увеличение расходов на содержание Президента Украины.

Политолог Виктор Небоженко выразил мнение, что документ с таким делением расходов на обеспечение деятельности органов власти является лишь предметом торга между участниками бюджетного процесса.

Согласно с проектом, например, предложено увеличить приблизительно на 0,056 млрд. грн. (до 0,277 млрд.) затраты на медицинское обслуживание власть предержащих и финансовую поддержку санаторно-курортных заведений ДУСи. Если это еще можно объяснить желанием восстановить здоровье и силы после длительных боев за электорат, то найти обоснование для роста суммы на изготовление государственных наград и памятных знаков более чем в 22 раза (в целом почти 0,012 млрд. грн.) довольно сложно. По-видимому, будут награждать тех, кто ковал победу на выборах.

Среди предложений также увеличение расходов на обеспечение деятельности Президента Украины по сравнению с текущим годом почти на 0,02 млрд. грн. (в целом 0,134 млрд.).

Политолог Андрей Ермолаєв считает, что перекос в пользу Президента или исполнительной власти является инструментом изменения порядка функционирования власти, поскольку уменьшение финансовых возможностей Верховной Рады отражается на возможностях депутатского корпуса, финансировании мероприятий от имени парламента, обеспечении текущей деятельности парламента. “Эти данные откровенно свидетельствуют о том, что центром власти станет Президент, потому что больше финансовых возможностей – это в действительности больше неписаных полномочий, ведь деньги – это всегда власть”, – говорит Ермолаєв.

Из приведенных цифр очевидным является факт, что в будущем году чиновники высших органов власти не планируют ограничивать себя в расходах на “самосодержание”. Вспоминается старый советский анекдот на тему “мы жили хорошо, а будем жить еще лучше”.

Дмитрий Бобесюк