Что означает демарш Савченко?

Заместитель председателя Национального банка Владимира Стельмаха Александр Савченко ушел в отставку. На пресс-конференции в УНИАН 11 сентября он обвинил Нацбанк в валютных махинациях, в непрозрачном рефинансировании банков, сказал, что Секретариат Президента вмешивается в дела Нацбанка, повторяя слово в слово обвинения одной политической силы. Он также извинился за то, что призывал в свое время граждан хранить свои сбережения в национальной валюте. Что означает такое запоздалое и публичное раскаяние и отход высокопоставленного банковского клерка? Об этом мы спросили у экспертов.

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Очень вероятно, что вся эта заворушка вокруг отставки Савченко была связана с тем, что он планирует стать главой Нацбанка.

Новый руководитель НБУ должен идти под политическим флагом. Если послушать его заявление, то оно больше политическое, а не экономическое. И имеет целью показать, что есть существенные проблемы в Нацбанке, и их нужно радикально решать. Соответственно, возникает вопрос, кто может это сделать?

Конечно, такой человек, который имеет опыт работы, который видит проблему.

И в самом деле, Савченко – один из возможных кандидатов на должность главы Нацбанка.

Кто его будет продвигать? БЮТ, конечно. Но пока, я так понимаю, не будет нового Президента, никто вопрос о новом председателе не будет поднимать. Вероятно, 18 декабря Стельмах уйдет в отставку. Его полномочия будет исполнять и.о. председателя правления, а затем после выборов, если победит Юлия Тимошенко, внесут кандидатуру Савченко.

Сейчас его отставка никоим образом не повлияет на политику Нацбанка. Как бы то ни было, там имеет место жесткая иерархия, которая очень четко связана со Стельмахом. И пока он является председателем Национального банка, он будет работать. Все потуги снять его напрасны.

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Сегодня нужно говорить не только о Савченко, но и о других специалистах в отрасли банковского дела из Нацбанка и вне его. Они четко видят, что тенденция к политизации деятельности Нацбанка и превращение его фактически в составляющую часть Секретариата Президента стала очевидной. В последнее время руководитель Национального банка проводит в Секретариате больше времени, чем на своем рабочем месте. Это значит, что Нацбанк, невзирая на декларацию о необходимости независимого института, превратился в структурное подразделение СП.

Потому Савченко и другие эксперты указывают на то, что мы должны превратить Нацбанк в независимый институт, как это предусмотрено действующим законодательством.

Чего хотел добиться этим Савченко? Возможно, он знает о каких-то планах или каких-то злоупотреблениях в НБУ и хотел об этом предупредить. Он как человек, который исполняет определенные функции в банке, не хотел быть причастным к махинациям или каких-то другим проблемам в будущем.

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Абсолютно очевидно, что Савченко должен был выступить с этим заявлением. Это все связано с предвыборной кампанией.

Другое дело, что бюджет страдает от недостатка бюджетных средств. Потому такой громкий демарш – это не что иное, как попытка Юлии Тимошенко надавить на руководство Нацбанка, чтобы тот еще напечатал денег для госбюджета.

Савченко же перекупили не сегодня, это было намного раньше. Помните, как в конце прошлого года были попытки сделать Савченко и.о. главы Нацбанка? Именно тогда его лишили возможности принятия любого решения в банке. Весной этого года из-под него забрали все подразделения. Потому было понятно, что он уйдет – вопрос заключался только в том, когда и как?

Как известно, Тимошенко особым креативом никогда не отмечалась. Сейчас на полную идет избирательная кампания, потому ей нужно искать новых виновников ситуации с бюджетом. И, конечно, денег. Помните, как в прошлом году, после обвинений Тимошенко, Нацбанк согласился дать деньги на закрытие дыр в бюджете? Думаю, она рассчитывает, что в этот раз произойдет то же.

Также она хочет еще раз зафиксировать, что виновниками экономических неурядиц в Украине является не правительство, а Нацбанк, таким образом отвлекая внимание от себя. То есть еще раз отметить, что правительство работает, а все ему мешают.

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В том, что заявил Савченко, нет никаких сюрпризов или бы какого-то фактажа, конкретики. Все замечания, которые он высказал, - не новы, в СМИ они гуляют более чем полгода, с тех пор, когда произошло падение курса национальной валюты, массированное рефинансирование. Например, история с рефинансированием банка «Надра»...

Насколько мне известно, он не был в команде, которая руководит Национальным банком. Его урезали в полномочиях, он почти ни на что не влиял. Понятно, что находиться в команде, не влиять, но отвечать вместе с ними за то, что происходит, – это плохое дело.

Не считаю, что его заявления повлекут какие-то бурные события, потому что никаких тайн Нацбанка он не открыл.

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При такой монетарной валютной политике, которую сейчас проводит правление Национального банка, пост Савченко не нужен. Поскольку его основным заданием в последние годы было именно установление прозрачной валютной системы в Украине. А сегодня имеем четыре разных курса, то есть это что-то невероятное вообще в монетарной системе. Валютные аукционы Нацбанка происходят непрозрачно, по странным механизмам, которые, как правильно говорит Савченко, дают зарабатывать кому-то от 6 до 9 миллионов в день. То есть он понял, что ему не нужно быть козлом отпущения, поскольку придет время, и мы вернемся, как говорят, к разбору полетов, что сейчас происходит в Нацбанке. Первые ласточки уже есть…

С одной стороны, у Савченко это – проявление инстинкта самосохранения, с другой – реакция на то, что рыночные принципы денежно-кредитной политики сейчас Нацбанку не нужны, поскольку все происходит в ручном закрытом режиме.

Савченко как специалист хотел просто привлечь внимание к тому, что не все дураки в Нацбанке, есть люди, которые понимают, что политика валютного кидалы, которую сейчас проводит правление, – порочная. Ее нужно изменять.

Не думаю, что его громкая отставка в ближайшее время как-то повлияет на политику Нацбанка. Поскольку наши законы таким образом выдуманы, что господина Стельмаха и его камарилью практически невозможно сместить с их должностей.

Опросила Оксана Климончук