СП разъехался по Украине продвигать Конституцию Ющенко

В г. Дунаевцы Хмельницкой области глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО приняла участие в совещании по вопросам формирования местных бюджетов на 2010 год, актуальным вопросам социально-экономической ситуации области и обсуждению проекта закона о внесении изменений в Конституцию.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

В своем выступлении В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что вопрос конституционной реформы является чрезвычайно актуальным в контексте преодоления дисбалансов между ветвями власти, к которым привели непродуманные изменения, внесенные в Конституцию в 2004 году. Сегодня, отметила глава Секретариата Президента, мы можем стать свидетелями двух вариантов развития событий: либо состоится мобилизация «всех здоровых государственных и политических сил» страны с целью преодоления кризисных явлений и достижения стабильности в государстве, либо «страна окончательно сорвется в предвыборную вакханалию» и присущий ей популизм. В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что как глава Секретариата Президента в нынешних условиях считает необходимым побывать в регионах, услышать мнение местных элит относительно ситуации в стране и конституционной реформы, «увидеть партнеров» в местных общинах. Она сообщила, что встречи, аналогичные нынешней, происходят во всех областях Украины с участием ее заместителей.

Говоря о конфликте, заложенном в полномочия разных ветвей власти конституционной реформой 2004 года, В.УЛЬЯНЧЕНКО подчеркнула, что речь идет не о личном конфликте между Президентом и премьер-министром, а о неотложной потребности в изменении принципов формирования власти. В этом контексте она особо отметила, что предложения главы государства относительно конституционных изменений «отображают не какие-то личные амбиции Президента Украины». «Это позиция государственная и национальная, это желание защитить государство от разгула безответственности, негосударственнической позиции и популизма», - сказала она.

В своем выступлении В.УЛЬЯНЧЕНКО напомнила о ключевых предложениях Президента по совершенствованию Конституции.

В совещании приняли участие председатель Хмельницкой ОГА Иван ГАВЧУК, руководители местных органов исполнительной власти и местного самоуправления, сельские и поселковые председатели 7 районов Хмельницкой области, и представители заведений образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы региона.