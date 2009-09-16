Литвин: местные выборы состоятся как положено

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН уверен, что выборы в местные органы власти состоятся не позднее 30 мая следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал на пресс-конференции в Черновцах.

“Предложение о смещении даты выборов в местные органы власти, перенесении их на один год в парламенте поддержано не будет, поскольку это будет нарушением Конституции Украины”, - сказал он.

По словам председателя ВР, «существует проект постановления, где указано, что выборы в местные органы самоуправления должны состояться 30 мая».

«Думаю, что именно эта дата и будет определена», - подчеркнул он.

В то же время, размышляя над установленной датой выборов в местные советы, спикер парламента не исключил, что это предложено «с учетом президентской кампании, а также с таким расчетом, что победитель президентских выборов сможет инициировать досрочные парламентские выборы».

«Хотя понятно, что перезагрузка Верховной Рады Украины при нынешней избирательной системе ничего не даст. Изменятся лишь оттенки, а общая гамма политических цветов в парламенте останется практически той же», – убежден В.ЛИТВИН.