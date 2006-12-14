Комиссар Совета Европы расскажет о состоянии соблюдения прав человека в Украине

17 декабря в 11-00 в УНИАН состоится пресс-конференция Комиссара по правам человека Совета Европы Томаса Хаммарберга и пресс-секретарь Комиссара Зофии Склади по результатам недельного визита в Украину с целью изучения состояния соблюдения прав человека в Украине. Во время визита оценивалось состояние соблюдения украинскими органами власти обязательств, которые взяло на себя государство при вступлении в СЕ, особенно по реформированию системы правосудия, обвинений работников милиции в применении истязаний и грубом поведении и положении мигрантов и беженцев. В повестке дня также - проблемы дискриминации по признаку религии и сексуальной ориентации, права детей, насилие относительно женщин, права Рома, итоги деятельности органов власти по борьбе с торговлей людьми, эпидемия СПИДа и ВИЧ-инфекции и др.(ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 234-37-78; 34-40-84, e-mail: anna.dmytruk@coe.int.Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.