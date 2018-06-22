Когда наконец Банковая возьмется за соратника Ющенко?

Действительно, за Киев уже месяца два продолжается ожесточенная битва. Она уже привела до привлечению профессиональных „боевиков”, физическому насилию и сотрясениям мозга у депутатов Киеврады. С одной стороны – мэр Леонид Черновецкий „энд компани”, с другой – блоки Юлии Тимошенко, Виталия Кличко и „Наша Украина”, которые создали объединение „Демократический Киев”. Предметом битвы является драгоценные киевская земля и недвижимость, а также громадные денежные потоки, которые бурлят в столице.

Ничуть не идеализируя движущие мотивы лидеров „Демократического Киева”, автор должен отметить, что объективно „помаранчевая троица” защищает сегодня карманы киевлян от посягательств команды Черновецкого, которая после выборов начала вести себя в Киеве, как будто в оккупированном городе.

Когда-то в феодальные времена существовал такой термин: „отдать город на кормление”. „Кормятся” в Киеве весьма масштабно. Здесь и фактическая продажа в частные руки коммунального банка „Крещатик”, и рейдерские атаки на рынки, предприятия, кинотеатры и другие объекты недвижимости, и внедрения „податей” с предпринимателей, и раздача „своим людям” практически задарма немалых кусков столичной земли…

Но, по-видимому, последней каплей стало создание продуманной системы выкачивания сверхдоходов из карманов киевлян путем резкого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве. Интересно, что до выборов Леонид Черновецкий чрезвычайно остро критиковал тогдашнего мэра Александра Омельченко за создание монополиста „Киивенергохолдинг” и обещал избирателям после своего избрания немедленно ликвидировать этого „монстра”. Вместо этого, выиграв выборы, Черновецкий, пошел тем же самым путем. „Киевэнергохолдинг” живет и процветает, а в его руководящих и наблюдательных органах появились люди, которых непосредственно связывают с нынешним городским председателем.

В то же время Леонид Михайлович издал единоличные распоряжения о повышении жилищно-коммунальных тарифов для киевлян в среднем в 3,4 раза. Расчет четкий: даже если первых пару месяцев половина киевлян не будет платить, то несколько демонстративных выселений злостных неплательщиков быстро вправит мозги бестолковым. И платежи потекут на счета получателя – „Киевэнергохолдинга”, откуда их очень удобно канализировать „куда нужно”. Ведь в основателях монополиста – „оффшорках” и в их бухгалтерии – сам черт ногу сломит. Похоже, система будет работать бесперебойно.

Тем более что отселение неплательщиков – также вещь ужасно прибыльная. В КГГА шепотом рассказывают, что готовится строительство целого комплекса „гостинок” и домов для людей преклонных лет в Броварах, предназначенного именно для „выселенцев” из центра Киева. Особо удобные мишени – одинокие старики, за которых некому заступиться. Сравните стоимость трехкомнатной квартиры в престижных районах Киева и броварской „гостинки”… Вероятно, все это будет подаваться под соусом „благотворительности” и „гуманности”. Ведь не на улицу же выбросили.

Тарифные распоряжения Черновецкого не выдерживают никакой критики ни в юридическом, ни в экономическом смысле.

Что касается законодательного аспекта. Как согласовать действия мэра со статьей 11 Закона Украины „О жилищно-коммунальных услугах”, которая предусматривает, что новые тарифы должны внедряться после обязательного выяснения мнения общественности? Не было организовано ни экспертное, ни общественное обсуждение повышения тарифов. А социологические исследования свидетельствуют о том, что эти распоряжения киевляне просто не воспринимают (90,3% киевлян не поддерживают решения Черновецкого о повышении жилищно-коммунальных тарифов в столице в 3,4 раза (76,7% жителей столицы однозначно не поддерживают, 13,6% – скорее не поддерживают, чем поддерживают). Тех, кто однозначно поддерживает такое решение, оказалось аж 1,8%. Данные опроса Всеукраинской социологической службы).

Во-вторых, напомним о пункте 7 части 1 ст. 50 того же закона о жилищно-коммунальных услугах. Он предусматривает, что рост доходов населения должен обязательно опережать рост цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. На практике же средняя заработная плата в Киеве на протяжении 2005 года выросла на 44,2% (это официальные данные Киеврады), а тарифы Черновецкий поднимает в 3,4 раза. Это 340%.

В-третьих, есть признаки грубого нарушения части 2 статьи 5 Закона Украины „О ценах и ценообразовании”, которая не разрешает повышать тарифы до полной ликвидации задолженности по выплатам зарплат, пенсий и стипендий. Однако, по официальным данным Госкомстата, в период с января по сентябрь 2006 года задолженность в Киеве выросла в 2,1 раза.

Не тому ли Черновецкий упрямо отказывается регистрировать свои распоряжения в Киевском отделении Минюста? Ведь элементарная юридическая экспертиза установит нарушение законодательства.

С экономической точки зрения уровень рентабельности после внедрения новых тарифов имени Черновецкого зашкалит за все разумные пределы. Рентабельность станет просто грабительской. Такой „подъем” присущий разве что криминальному бизнесу типа наркоторговли.

Возьмем для примера плату за водоотвод холодной и горячей воды, или, говоря по-простому, за канализацию. Действительно, повышение тарифов является необходимым – нынешний покрывает лишь 51% себестоимости. Но почему тогда Черновецкий повышает тариф не вдвое, что сделало бы эти услуги окупаемыми, а сразу в четыре раза? Двести четыре процента от себестоимости – это неслыханно не только для коммунальных предприятий, но и даже для торговли водкой.

Не намного меньше собирается „снять” Черновецкий и с водоснабжения, то есть, с холодной воды в наших жилищах. Сегодня плата за воду покрывает лишь 62% затрат на ее снабжение. Тариф вырастет в 3,12 раза. Плата за воду будет составлять 193% от себестоимости.

И все рассказы Черновецкого и его заместителя Голубченко (снятого еще Кучмой с должности вице-премьера после обвинений в коррупции) о том, что такое „крутое” поднятие крайне необходимо из-за необходимости великих расходов на содержание ЖКХ, их оппоненты легко парируют требованием прекратить практику бесплатной раздачи киевской земли и ее выставления на аукционы. Нужные средства появятся без вытрясания последних гривен из карманов киевлян.

Следовательно, для оппонентов Черновецкого сложилась ситуация, которая очень способствует острой и результативной критике: ущемленные личные интересы совпали с массовыми настроениями населения. Следует признать, что пиар-атака (манифестации, открытки, злая и дотошная газетка „Детектор”) окончательно обвалили рейтинг Черновецкого и его блока: Согласно результатам опроса Всеукраинской социологической службы, обнародованными 7 декабря ее директором по научным вопросам Борисом Сагалаковим, 68,4% киевлян поддерживают инициативу ряда политических сил относительно референдума по отставке Леонида Черновецкого с должности городского председателя Киева (из них 46,9% – однозначно, а 21,5% респондентов скорее поддерживают, чем не поддерживают). Если такой референдум состоится, то 69,1% жителей Киева отдадут свои голоса за отставку мэра (48,5% киевлян будут голосовать однозначно, 20,6% – скорее поддерживают отставку, чем не поддерживают). Согласно результатам опроса, за работу городскому председателю Леониду Черновецкому 42,5% респондентов поставили самую “низкую оценку” (читай – „единицу”) а 24,3% - “двойку”, „троечником” мэр является в глазах 18,4% киевлян. Позитив в работе мэра нашли лишь 6% киевлян.

Но последние события в Киевраде демонстрируют, что запал „Демкиева” исчерпывается, а особых результатов не видно. Даже личное участие Юлии Тимошенко не помогает. Разве что провалили дежурный „дерибан” земли 12 декабря. Так ее „подерибанят” немного погодя, лучше подготовившись. Ведь у мэра есть в Киевраде большинство – 72 „штыка”. И его наличие объясняется не только щедрыми бонусами депутатам (на этом фоне интересно выглядит информация о передаче крупных участков земли структурам, связанным с „другом семьи” Черновецкого Денисом Комарницким, депутатом Киеврады от блока Литвина Игорем Баленко, лидером ГАКа Александром Пабатом и др.). Кстати, и активность населения угасает, не было 12 декабря тех толп, как во время двух предыдущих заседаний Киеврады.

А корень потери „драйва” политиками и населением, скорее всего, лежит в стратегической плоскости. Ведь какой-нибудь „черный пиар”, даже талантливый и эффективный, рано или поздно исчерпывает свой потенциал. Более того, если людям объясняют, что творятся безобразия, но не очерчивают „светлого” пути их преодоления и “светлой” альтернативы, то после достижения определенного порога это приводит к разочарованию и апатии. Мобилизация и консолидация в борьбе возможны лишь тогда, когда рядом с „против” существует и „за”.

Можно допустить, что это понимают и лидеры „Демкиева”. Но им внутри объединения, как это часто бывает, очень тяжело разобраться, кто кому Рабинович. Выдвижение представителя одной из трех сил неминуемо вызовет ревность со стороны двух других. Томенко? Почему именно он? Чем Кличко хуже? Со стороны БЮТ будет раздаваться: „А чем Кличко лучше Томенко?” Тем более что эти кандидатуры плохо воспринимаются на Банковой. А у „Нашей Украины” вообще не видно харизматичных консолидирующих фигур.

Самые громкие критики Черновецкого – его предшественник Александр Омельченко и скандалист Михаил Бродский – не выглядят серьезными консолидирующими кандидатурами.

Очень нужен третейский судья. В битву за Киев должна вступить „тяжелая артиллерия”. Речь – о Президенте. Лишь Виктор Ющенко способен собрать за круглый или квадратный стол основных „борцов”, скоординировать усилия трех сил и предложить приемлемую для „троицы” нейтральную кандидатуру как альтернативу Черновецкому. Тем более, что в его окружении сейчас есть целый ряд молодых, грамотных и перспективных политиков, не заангажированных непосредственно какой-то политической силой.

Почему глава государства должен вмешиваться в эту тяжелую ситуацию, осознавая, какие законодательные рогатки заложил в свое время Омельченко для затруднения каких-нибудь посягательств на должность городского председателя?

А потому что Леонид Черновецкий умышленно или невольно дискредитирует Виктора Ющенко. Ведь мэр не ассоциируется в массовом сознании со своей нынешней „политической крышей” – Партией регионов. Нет, он позиционируется как недавний член парламентской фракции „Наша Украина”, соратник и друг Ющенко. И тень „черных деяний” Черновецкого в Киеве падает на и без того потускнелый имидж Виктора Андреевича.

В конечном итоге, даже толстовство должно иметь границы. Проснется ли что-то в душе Президента после реплик Черновецкого о его „популизме” и заигрывании с избирателями?

Николай Писарчук